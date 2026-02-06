浪花墓園華人紀念園公聽會成功舉行 為先賢留名 為後人留聲 邀您填寫網絡問卷

（本報訊）浪花墓園華人紀念園的公聽會於1月31日周六成功舉行，社區人士踴躍到場了解設計內容，並提出寶貴意見。都會局同時表示，未能親身出席公聽會的民眾，仍可透過現已開放的網上問卷表達意見，相關回饋將納入最終設計考量。

今次的公聽會亦受到政府層級關注，州議員Rob Nosse、麥縣議員Julia BrimEdwards 與 Megan、都會局議員 Duncan Hwang，以及前波特蘭市長夫人 Karen Porter 等均有出席。

當日會議上，民眾主要就三個方面發表意見。

第一是建造紀念園的石材顏色。一直以來，設計師提供的效果圖皆顯示選用淺色石材，但後來方案修改為整體使用黑色，地面則改為深灰色。參與項目的多位華人表示，黑色在文化上似乎並不合適，最終說服設計師再製作一個同時包含深、淺色搭配的方案供社區選擇。當日不少與會人士亦表示，整體偏深的色調感覺不太適合。

第二項討論焦點為金屬靈牌的選料。近入口處的一個圓形設計－追思亭，由3168塊金屬靈位牌所組成。每塊牌均刻上曾安葬於該墓園的先人名字，我們需決定靈牌材質採用黃銅或不銹鋼。設計師原選用黃銅，但考慮到美西北地區近年銅製品經常遭竊，且黃銅會隨時間氧化變色，不少與會者認為從長遠來看，不銹鋼較為耐用，也較不易成為竊盜目標。靈牌上名字的顏色設計，將依年齡區分：80歲以上使用紅字、兒童使用綠色，其餘為黑色，但有現場人士明確表示，名字顏色「絕不能使用紅色」。

第三項為紀念園命名及門聯設計。都會局邀請了本地一名藝術家，提出兩個園名及其對應門聯方案：

A 園名：浪花園

門聯：浪濤帆捲苦骨埋 花䕃故里安塜眠

B 園名：安日園

門聯：西山日落青蔥地 幾許仙骨安土懷

整體而言，方案A似乎較受現場人士歡迎。

此外，會中亦有與會者提出，「浪花園」在入口處的書寫方向應為由左至右，或是否需採用傳統由右至左，現場意見不一。另一項討論為入口處「后土」的設置位置，有人指出目前位置不太合適，但暫時未能提出更具體的替代建議。

浪花墓園是波特蘭早期華人的重要歸宿地。後來該華人墓地遭縣政府收回，並在原址興建辦公大樓。20年前，本地華人社區曾提出反對；去年，麥縣政府正式向華人社區公開道歉，並撥款在原地段上興建華人先賢紀念園。

先賢們生前生活在歧視之中，身後亦未獲應有尊重。此次政府承認錯誤並撥款建園，對華人社區而言，是為先賢爭取來的一場遲來的勝利。而支持並確保這座紀念園能切合中國文化精神的責任，也落在現今波特蘭華人社群的肩上。

目前，紀念園設計已進入最後階段，部分與文化相關的細節仍有待社區共同決定。呼籲讀者踴躍填寫問卷，提出寶貴意見。網上問卷的地址https://www.surveymonkey.com/r/LoneFir2026。問卷有英文、繁體中文和簡體中文供您選擇。

請掃描二維碼填寫問卷，為無法發聲的先賢說一句話。這不僅是一座紀念園的設計選擇，更是波特蘭華人社群如何看待自身歷史與文化的集體表態。今天留下的每一個意見，都將影響這片土地如何記住華人的過去，也定義我們如何走向未來。