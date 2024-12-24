流感高發季 新冠、流感、呼吸道病毒感染後多久才不會傳染？

(本報綜述)隨著節日氣氛漸濃，家庭聚會和外出活動逐漸增多，但伴隨而來的還有病毒的傳播。新冠病毒、流感、RSV（呼吸道合胞病毒）、諾如病毒等常見疾病在此時容易肆虐。那麼，感染這些疾病後，我們究竟需要多久才能不再具有傳染性？

新冠病毒傳染期長達10天

根據美國疾病控制與預防中心（CDC），感染者可能在症狀出現前1至2天以及症狀發作後8至10天內具有傳染性。無症狀感染者也可能傳播病毒。

CDC建議隔離可以在滿足以下條件後結束：無發燒24小時，且未服用退燒藥物。其他呼吸道症狀明顯改善。即便隔離結束後，仍應採取一定防護措施，例如戴口罩並與他人保持社交距離，特別是在症狀改善後的5天內。

流感：傳染期可達7天

流感患者通常在症狀出現前1天到發病後的5至7天內具有傳染性。特別是疾病初期的三天內是最具傳染性的時期。

CDC指出，無論是否服用抗病毒藥物，如Tamiflu，患者的傳染期都不會延長。隔離條件與新冠相似，需無發燒並症狀改善24小時後方可安全與他人接觸。

諾如病毒（胃腸炎）症狀消失後仍具傳染性

諾如病毒感染通常在1至3天內痊癒，但感染者可能在恢復後長達兩週內仍具有傳染性。該病毒主要通過嘔吐物和糞便傳播，因此保持良好的手部衛生尤為重要。清潔污染區域時，應使用含氯消毒劑進行清理。

RSV（呼吸道合胞病毒）傳染期3至8天

RSV感染者通常在症狀出現前1至2天開始具有傳染性，持續3至8天。但免疫力較弱的人（如嬰兒）可能長達四周仍具有傳染性。

肺炎與普通感冒：症狀緩解後傳染性降低

肺炎：大多數細菌性肺炎在接受抗生素治療24小時後傳染性明顯降低。

普通感冒：在症狀最嚴重的前三天最具傳染性，但可持續傳染長達兩週。

專家建議：預防疾病從衛生習慣開始

無論是哪種疾病，勤洗手、避免與他人共用餐具以及保持適當的社交距離都是有效的預防措施。兒科感染控制專家卡拉·加西亞·卡雷諾（Carla Garcia Carreno）強調，良好的個人衛生習慣和及時的疫苗接種是保持健康的關鍵。

在這個節日季節，除了傳遞歡樂，也要記得保護自己和家人遠離病菌，共度一個健康快樂的佳節！