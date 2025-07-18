波特蘭ICE移民執法人員遭遇人身威脅

（本報綜述）美國國土安全部（DHS）週五通報，波特蘭移民及海關執法局（ICE）人員近期面臨嚴重安全威脅，極端團體對執法人員及其家屬展開網絡「人肉搜索」（doxx），公開私人資訊並發出恐嚇。

國土安全部長克里斯蒂‧諾姆指出，無政府主義及「反法西斯」（Antifa）相關組織，包括波特蘭的「玫瑰城反訊息」（Rose City Counter-Info）及「克拉斯提安日報」（The Crustian Daily），被指控在網路上發布移民官的姓名、照片、住家地址，甚至配偶與子女的資料。諾姆表示：「這些犯罪分子選擇站在殘暴的販毒集團與人口販運者一邊。我們將依法對任何起底ICE人員的人進行最嚴厲的起訴。」

根據國土安全部提供的統計，2025年1月21日至6月30日期間，全美針對ICE及其他聯邦執法人員的攻擊事件多達79起，與2024年同期的10起相比，增加了690%。在波特蘭市區，有人張貼帶有ICE人員照片的傳單，標語寫著「ICE不得安寧」，也有聯邦設施外牆被塗鴉「殺死你的主人（Kill Your Masters）」。另有不明人士闖入移民官住處，丟棄垃圾並留下恐嚇字條。

國土安全部表示，波特蘭ICE辦公設施近期也發生多次零星抗議，有人破壞財產、攻擊執法人員並張貼死亡威脅。此類衝突不僅限於俄勒岡。7月4日週末，德州一名槍手曾向邊境執法人員開火，導致兩名探員受傷。

諾姆批評地方政府的庇護城市政策限制地方警察與聯邦機構合作，助長了犯罪和恐嚇行動。國土安全部已表示，將加大力度追查並起訴幕後組織者和參與者。