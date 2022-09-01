波特蘭新聞

波特蘭911電話等待時間變長 希望擴大崗位和技術應用加以改善

（本報綜述 王星編譯）波特蘭911緊急電話系統，儘管通過投資和增加招聘等的改進，但平均等待時間卻越來越長。

據緊急通信局局長科齊的最新報告顯示，7月份911平均等待時間為77秒，是3年來最長等待時間。6月份平均等待時間為74秒，5月份為69秒。平均每月等待時間從2019年的12秒遞增至今年的66秒。

根據國家標準，調度員應在15秒內接聽90%的電話，在20秒內接聽95%的電話，而波特蘭中心卻分別是29%33%。但911電話的數量，與20197月相比20227月增加了20%

科齊說：「面對急劇增加的電話量，最重要的解決方案是通過培訓管道來增加認證人員的崗位配備。」由於緊急求助電話過多，一些學員在輪班期間接聽911電話，而不能進行適當的培訓。在最近的招聘中，有400多人申請33個崗位，創下了招聘數量紀錄，當局亦並且簡化招聘流程，讓受聘人盡快接受培訓。

負責緊急通信局的波特蘭市議員馬普斯對通過人員的配備和新技術應用，在2022年底前解決呼叫等待問題持樂觀態度。指出目前911電話接聽員處於波特蘭歷史上最具挑戰性的時期，這些員工不知疲倦地工作，是真正的英雄。我們已經聘請了新員工擴大崗位，但需要時間加以培訓。一名合格的調度員需要將近兩年培訓。

在繁忙的夏季月份，當911呼叫工作量達到頂峰時，我們面臨的一項挑戰是新聘員工的培訓和後勤工作，新員工需要通過一對一輔導完成培訓。但整個夏天為應對電話量，取消了這個指導以優先進行接聽電話。目前正在探索妥善解決的方案，盡可能簡化培訓過程，從而達到上崗要求。

此外，自今年5月以來，採用了一項新技術，即自動回撥功能。在撥打911時，如因任何原因掛斷，接線員會回撥電話了解是否緊急情況，此時接聽電話對提高911功效非常重要。