波特蘭2025年槍擊案件明顯下降　創2019年以來新低

（本報綜述）根據波特蘭市最新公布的犯罪數據，全市2025年槍擊事件數量持續下降，整體槍枝暴力已降至2019年、亦即新冠疫情爆發前以來的最低水平。警方統計顯示，今年全市共通報525起槍擊事件，較2024年的747起大幅減少約三成，與槍擊相關的致命案件也同步下滑，從去年的51起降至33起。

警方與社區防暴人士指出，這一變化並非單靠逮捕或強力執法，而是來自市府、警察部門、社區組織及多個非營利團體的協作成果。多年來，波特蘭在槍枝暴力問題上承受極大壓力，近年政策方向逐漸轉向「預防與介入並重」，嘗試在暴力事件發生前就介入高風險個案。

長期投入槍枝暴力防治工作的社區人士表示，警方與基層組織的合作模式出現轉變，執法單位對於與社區團體協作的態度變得更加彈性，也更願意參與社區層面的預防工作。多個獲得市府資助的非營利機構，今年在提供基本生活支援方面發揮關鍵作用，包括協助家庭取得食物、衣物、生活用品，以及在家庭糾紛或幫派衝突升級前進行介入。

相關團體指出，今年已有數百個家庭獲得實質協助，部分機構也聲稱成功介入並阻止多起可能演變為槍擊的事件，其中包括家庭暴力與幫派衝突相關案件。警方則補充，專責重點介入的小組、加強社區巡查的安全團隊，以及市府暴力預防辦公室推動的補助與街區安全計畫，都是今年槍擊事件下降的重要因素。

不過，防暴人士也提醒，目前的改善仍屬階段性成果，距離疫情前更低的暴力水準仍有差距。部分社區仍長期承受槍枝暴力影響，結構性問題尚未完全解決。相關人士表示，未來一年仍需持續投入資源，深化跨部門合作，並將重點放在高風險族群與社區，才能讓槍擊事件下降成為長期趨勢，而非短暫反彈。

警方表示，2026年將延續今年有效的作法，持續與社區與非營利組織合作，目標是進一步降低槍枝暴力，並讓居民對公共安全恢復信心。