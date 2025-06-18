波特蘭2025「夏日樂不停」活動開幕 免費野餐、音樂會、電影、遊樂活動一路嗨到8月！

（本報綜述）波特蘭公園與娛樂局（PP&R）2025年「Summer Free For All 夏日樂不停」活動正式回歸！這項深受居民喜愛的暑期免費娛樂計劃，將從6月23日開始，在全市各大公園與社區展開為期兩個月的免費活動，內容涵蓋免費兒童午餐、戶外電影、現場音樂會、多元文化節慶與親子手作等豐富內容。詳細活動時程與地點請參見：portland.gov/parks/sffa（目前已提供中文、越南語、俄語等多語言版本宣傳海報）

免費午餐+遊戲

活動自6月23日起於22座公園與東波特蘭的公寓社區同步展開，每週一至週五提供免費兒童午餐（限18歲以下）及運動、藝術、泡泡、音樂等活動，由專業的工作人員與社區夥伴帶領。

開幕活動將於6月26日（週四）上午11點至下午1點，在Parklane Park盛大舉行，歡迎全家前往參加。具體時間和地點安排請訪問官網：https://www.portland.gov/parks/arts-culture/summer-free-all/free-lunch

免費戶外電影、音樂會、 節慶活動

從7月2日起，全市各地公園將陸續舉辦超過40場戶外文化活動，包含：

電影放映：《腦筋急轉彎2》、《可可夜總會》、《神偷奶爸4》、《小鬼當家》、《銀河守護隊》

音樂會：Norman Sylvester、BridgeCity Soul、Conjunto Alegre、Too Loose Zydeco等演出

藝術節： 東波特蘭夏季藝術節（7月12–13日，Ventura Park） 華盛頓公園音樂節（8月9–10日，玫瑰園露天劇場） The Kidz Outside Festival兒童主題活動

Gateway Discovery Park 夏日活動：6月23日至8月22日，週一至五9am–2pm，免費手作、文化活動、遊戲，並提供午餐（11:00–11:45am）

具體時間和地點安排請訪問官網：https://www.portland.gov/parks/arts-culture/summer-free-all/cultural-events

免費戶外健身課

自6月23日起，PP&R在8個地點推出免費戶外健身課程，適合14歲以上民眾參加。春季課已在Irving Park、Ventura Park與Mt. Scott Park展開，夏季班即將擴大。

這一切，都要感謝2020年選民通過的「公園稅」，讓波特蘭公園與娛樂局得以提供免費活動、增加員工人力、減少參與費用障礙，為所有年齡層打造一個真正全民共享的夏天！