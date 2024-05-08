波特蘭15輛警車被焚毀 無政府主義組織聲稱負責

(本報綜述)位於波特蘭市的無政府主義組織「Rose City Counter-Info」(玫瑰之城反抗信息)，5月6日周一宣布對波特蘭警察局（PPB）訓練基地的15輛警車進行了「焚燒」行動，並對此負責。

5月2日周四凌晨，波特蘭東北部的警察訓練基地起火，至少15輛警車被焚毀.週四凌晨1:55，警方和消防隊員接到報告後迅速趕赴現場，發現一組停放的警車正被熊熊大火吞噬。消防隊成功撲滅了火勢，但多輛警車嚴重受損，有的車頭部分甚至熔化，不過無人受傷。

該組織稱，5月2日的襲擊是一次「先發制人的行動」，並譴責最近警方對全國反以色列校園抗議活動的干預。該組織在其博客上指出，成員們「切開一道圍欄，縱火十處，並且很高興火勢擴大燒毀了十五輛車！」

該組織在博客上寫道：「在看到洪堡、哥倫比亞、加州大學洛杉磯分校等地發生的事情後，我們知道波特蘭州立大學的佔領活動將會遭到暴力鎮壓，因此想在此之前對PPB進行攻擊。」該組織還呼籲在大學校園進行暴力抵抗，並表示「如果猶太定居者來了，向他們扔煙火！如果警察來了，不要只是抵抗逮捕，與他們戰鬥！無論你們是和平示威的還是暴力抗法的，他們都會憎恨你們並且毆打你們，現在是時候施展暴力了。」

該組織此前就曾在其博客上聲稱對其他破壞公物的犯罪行為負責，如破壞高速公路建設工地上的機器。該組織還聲稱破壞了一家肉鋪，以「使他們屠宰的肉變得無法銷售」。

警方代表周二表示，「我們注意到有人在網上聲稱對這些火災負責好，並補充說這與「正在進行的一起調查有關」。