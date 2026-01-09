波特蘭駕駛員逃避檢查車禍身亡

（本報綜述）警方表示，一名駕駛於上週六凌晨在波特蘭市區遭警方攔查後加速逃離，數分鐘後在比弗頓發生車禍，當場身亡，事故未波及其他人或車輛。

根據波特蘭警察局說法，事件發生在一月三日凌晨約二時十五分。當時，警方在西北十一街與Burnside街一帶，因發現一輛車涉嫌危險駕駛而上前攔查。該名駕駛起初配合停車，但當警方呼叫支援警力時，駕駛突然沿伯恩賽德街向西加速逃離。

警方指出，為避免駕駛持續進行危險駕駛，警員當時並未展開追逐。數分鐘後，警方在西南Barnes路與八十七街附近，再度發現該車輛，當時行駛狀況看似正常。

警方車輛隨後跟上，但尚未開啟警示燈與警報器前，該名駕駛便在Barnes路上突然掉頭，再次加速離開。當警方安全掉頭追趕時，卻在數個街區外的Barnes路與Valeria View路發現該車已發生事故。

警方表示，駕駛在事故中死亡，現場未涉及其他車輛，事故發生時警方也未處於追逐狀態。

從公共安全角度來看，此案中警方未選擇追逐，避免了高速追車可能對無辜用路人造成的更大風險，處置本身值得肯定。然而，事件最終仍以憾事收場，也再次凸顯駕駛人在接受攔查時配合執法的重要性。任何拒檢逃逸或危險駕駛的行為，都可能在短時間內演變成無法挽回的後果。