波特蘭馬拉松10月5日開跑 大量道路封閉請選擇繞行

（本報綜述）2025年波特蘭馬拉松將於10月5日（週日）上午7時正式開跑，並於下午1時45分結束。主辦單位表示，今年賽道將全面更換，涵蓋更多波特蘭社區，讓跑者與居民都能留下深刻體驗。不過，受影響的道路封閉與交通延誤將從賽前數小時開始，部分路段甚至要到比賽結束、交通管制設備撤除後才能通行。

比賽當天，凡是馬拉松路線所經之道路，皆不得行車或橫越，車輛會在距離賽道一個街區處被攔下。自10月4日（週六）下午2時起至10月6日（週日）下午2時，所有比賽路線上的街道將禁止停車，違規車輛將被「禮貌拖移」至就近未禁停路段。若住宅或商家車道正好連接賽道，期間將無法進出車輛，居民需提前將車輛移至附近未封閉的街區。

今年的比賽將包括全程馬拉松與半程馬拉松，起點與終點設於波特蘭市中心的濱水公園（Waterfront Park，1000 SW Naito Parkway與Salmon街交口）。路線將穿越珍珠區（Pearl District）、西南Macadam大道、跨越Sellwood橋，途經Westmoreland與東南Milwaukie大道，並延伸至多個新加入的社區。

觀賽民眾可沿途為選手加油，但以下區域將禁止觀眾進入：百老匯橋（Broadway Bridge）、Ross Island Way、Sellwood橋、McLoughlin大道、Eastbank Esplanade與Burnside橋。各大橋交通影響如下：

Burnside橋：西向車道封閉，行人與自行車也受限。

Morrison橋：南側人行道與自行車道關閉。

Hawthorne橋：西向車流直到下午1時30分後方可駛入SW Main街。

Sellwood橋：西向車道封閉至上午10時45分。

Broadway橋：上午6時30分至9時全面封閉。

公共交通也將受影響，多條公交線路與MAX輕軌因途經賽道會出現延誤，詳情可查詢TriMet.org/alerts。

去年約有8000名跑者參與波特蘭馬拉松，造成人潮湧入市中心。今年主辦方提醒，當天市中心及多個社區的停車位將極為緊張。若需出行，應預留更多時間或避開相關路段，以免受封路與交通延誤影響。