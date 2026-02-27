波特蘭青蛙大軍「占領」華盛頓特區！怎麼回事？

（本報綜述）最近社交媒體上流傳「波特蘭青蛙大軍進軍華盛頓特區」的消息，不少人看到標題一頭霧水：什麼青蛙大軍？真的跑去首都「搞事情」了嗎？其實，這指的是來自波特蘭的抗議團體Portland Frog Brigade（波特蘭青蛙大軍）。

這個團體去年秋天因在南波特蘭美國移民與海關執法局大樓外抗議而走紅。成員穿著誇張的充氣青蛙服，在現場跳舞、唱歌，甚至播放AI生成歌曲，用創意方式表達對移民政策的不滿，迅速在TikTok等平台爆紅。

其中一段影片尤其引發關注：一名穿著青蛙裝的抗議者在聯邦執法人員噴灑化學噴霧時仍站在原地，影片獲得超過百萬點讚。這名抗議者名叫塞斯·托德，24歲。他事後半開玩笑地說：「味道有點像薄荷，也沒那麼辣，我吃過更辣的玉米粽。」不過在幽默背後，他強調自己的立場嚴肅——無論移民身分如何，每個人都應該被當作人來對待。

本周，至少8名青蛙大軍成員飛往華盛頓特區，參加活動。主辦方將其形容為對總統國情咨文的「另類回應」。青蛙大軍這次不只現身，還事先訂購並運送了385套充氣青蛙服到華府，號召全國支持者「青蛙上身」，並計畫在國會山等地標前集體合影，同時派發袖珍版《美國憲法》。

該組織一名發言人表示，他們像是這場運動中的「宮廷小丑」。看起來荒謬，但角色重要。在當前高度對立的政治氛圍中，他們相信幽默與荒誕本身就是一種力量。透過青蛙裝這種無害、滑稽卻醒目的形象，把抗議轉化為一種視覺藝術與公共表演，既傳達立場，也在某種程度上降低衝突張力。

從社會運動的角度來看，戲劇化與象徵化一直是公共抗議的重要策略。青蛙大軍在國會山派發《憲法》袖珍本，所傳達的不僅是對特定政策的不滿，更是一種關於法治與權力邊界的提醒。看似搞笑的青蛙背後，其實是一場對公共議題的認真表達。