波特蘭電費又又又要漲了！這次漲這麼多！

（本報綜述）俄勒岡兩大電力公司太平洋電力（Pacific Power）與波特蘭通用電力（PGE）再度調升住宅用電價格，約150萬戶家庭今年將面臨更高電費。州公共事業委員會已於周二批准相關調整，於4月1日正式生效。

根據方案，PGE電價上調約5%，一般家庭每月平均增加約8美元；Pacific Power則上調約4%，每月增加逾5美元。這也是兩家公司連續第六年獲准上調住宅用電價格。

官方表示，加價主要反映燃料成本上升，以及電網基礎設施升級、野火防範措施及清潔能源項目的投資需求。

值得注意的是，根據新通過的《公平能源法》電力公司不得在每年11月1日至3月31日期間調漲電價，以避免冬季用電高峰期間加重民眾負擔。因此，今年多項原本分散於不同時間的調整，被集中在4月1日同時生效。

然而，此舉亦引發消費者團體不滿。由選民設立的公用事業監督組織表示，由於多項調整同時實施，審查時間縮短，資訊透明度亦不足，對消費者不利。

數據顯示，過去五年間，俄勒岡住宅電價已上漲超過50%，遠高於同期通脹水平。分析指出，電力需求結構的變化是重要原因之一，尤其是數據中心等大型用電產業快速擴張，推高整體用電負荷。

以PGE為例，過去十年間住宅用電需求僅增長約10%，但以數據中心為主的工業用電需求卻增加近70%。相關成本分攤問題亦引發關注，州監管機構預計將於4月底審議新方案，要求科技企業承擔新增電力基礎設施成本。