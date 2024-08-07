波特蘭電價又要漲？變本加厲這次漲這麼多！

(本報綜述)波特蘭通用電氣公司（PGE）近日再次向州政府申請漲價，計劃於2025年實施10.9%的電費上調。這已是該公司今年第二次提出的漲價請求。而就在今年年初，波特蘭電力公司已經實施了18​​%的電​​費上漲！

今年2月，波特蘭電力公司公司曾向俄勒岡州公共事業委員會提出了7.4%的漲價申請。而PGE近日將其漲價請求再次提高，直接改為漲10.9%！ PGE表示，此次漲價主要是為了支援本地電池儲能係統的投資，以增強系統的可靠性和靈活性，以及​​進行其他系統升級。

目前，這項請求已交由州公共事業委員會進行為期10個月的審查。

今年四月份，一當地倡導組織要求對電力公司的漲價請求進行否決，但遭到州公共事業委員會駁回。根據該委員會的說法，如果同意倡導組織的請求，否決電費上漲的申請，將會樹立一個不好的先例。

州公共事業委員會成員拉斯•貝策爾表示，該漲價計畫會對PGE的用戶構成「過高的能源負擔」。貝策爾認為，波特蘭電力公司在2024年1月剛實施了18​​%的電​​費漲幅，這剛過去幾個月就又提出新的漲價申請，並要求在2025年7月增加4900萬美元的收入，這忽視了電價上漲對用戶經濟狀況的實際影響。

若此次漲價申請獲得批准，那麼過去四年，波特蘭的電費總漲幅將累計超過40%！

針對此事，電力公司表示：「電費審查過程是一個多步驟、耗時數月的程序，涵蓋了持續的電力成本、客戶和利益相關者的意見、和解決定等因素，最終將由俄勒岡州公共事業委員會決定。