波特蘭零售盜竊團夥被起訴150項罪名

（本報綜述）經過長達數年的調查，麥魯瑪縣檢方日前宣布，五名涉嫌參與一個以波特蘭為據點、橫跨俄勒岡多地的零售盜竊集團成員已被大陪審團起訴。檢方形容這是一個「規模龐大」的盜竊與銷贓網絡，相關人員合計面臨約150項刑事指控。

麥魯瑪縣地區檢察官納森·瓦斯奎茲在記者會上表示：「這是一個龐大的行動，耗費多年調查。」涉案罪名包括洗錢、有組織零售盜竊及身分盜用等。

警方與麥魯瑪縣地檢署零售盜竊專案小組於去年破獲該集團，並在2025年3月對三家疑似與銷贓行動有關的商家執行搜索令，其中包括位於波特蘭的二手商店Card Rhino。執法人員當時查扣超過3萬1千件證物，包括約1萬4千美元現金以及金銀物品，估計查獲的贓物與資金總值約30萬美元。

檢方指出，調查最早始於2019年。執法人員認為，Card Rhino明知商品來源不法，仍持續收購並轉售贓物。嫌疑人會從Fred Meyer、Target等大型零售商店盜取商品，直接轉賣給Card Rhino，或利用不實退貨換取禮品卡，再將禮品卡賣給該店。

被盜商品種類繁多，包括筆記型電腦、耳機、果汁機與圖形計算機等。檢方稱，涉案人員緊跟市場潮流，專門鎖定熱銷商品下手。Card Rhino則以遠低於市價的價格向盜竊者收購商品，再透過網路平台以高額利潤轉售，買家遍及全球。

大陪審團已起訴五名被告，包括37歲的波特蘭居民尼古拉斯·拉格斯代爾（68項罪名）、29歲的達馬斯庫斯居民阿麗莎·史考特（37項）、48歲的達馬斯庫斯居民亞倫·史考特（27項）、48歲的溫哥華居民克里斯·伍德利（14項），以及29歲溫哥華居民麥可·伯吉斯（4項）。檢方指其中數人為主要組織者。

檢方表示，五人將一同受審，並計畫繼續追查相關人員，不排除進一步逮捕與起訴。