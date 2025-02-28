波特蘭陷入「城市末日循環」？經濟報告揭示嚴峻現狀

（本報綜述）根據波特蘭大都會商會於2月22日發布的《2025年經濟狀況報告》，波特蘭的經濟形勢不容樂觀，甚至可能已經進入所謂的「城市末日循環」，或正處於其邊緣。

報告指出，波特蘭面臨人口流失、就業市場疲軟、房地產吸引力低迷等多重挑戰，而同一都會區的其他地區，如華盛頓州的克拉克縣（Clark）則發展蓬勃，形成鮮明對比。

波特蘭經濟衰退的主要問題：

人口持續外流。麥魯瑪縣（Multnomah）人口嚴重流失，唯一的增長來自國際移民，但仍無法彌補本地居民外流的影響。克拉克縣則持續吸引新居民，成為波特蘭都會區發展最快的地區。 高收入人口離開，影響消費力。許多高收入者選擇搬遷至克拉克縣或克拉克默斯縣（Clackamas），帶走購買力與稅收。2024年搬入穆特諾瑪縣的新居民平均年收入僅73,000美元，遠低於克拉克縣的105,000美元以上。 房地產市場吸引力低迷。在全美81個大都市中，波特蘭的房地產吸引力排名第80，僅比康乃狄克州哈特福（Hartford）稍好。 經濟增長停滯。過去30年，美國經濟成長時，波特蘭總能增長更快；經濟衰退時，波特蘭則收縮更嚴重。但最新數據顯示，即使全美經濟持續擴張，波特蘭卻未能跟上增長步伐，顯示其經濟彈性已消失。

報告首席經濟學家邁克·威爾克森警告，波特蘭已進入或正處於「城市末日循環」的邊緣。一旦陷入這種模式，經濟衰退往往會持續多年且難以逆轉。

「這不是一個隨便提出的概念，」威爾克森表示，「當你發現城市已經進入末日循環時，通常已經為時已晚，而擺脫這種模式極為困難。」

對此，波特蘭市長基斯·威爾遜（Keith Wilson）承認當前的經濟挑戰，並表示市府正在推動改革以促進經濟復甦。他強調，應關注改善城市宜居性、解決無家可歸問題，並創造更多經濟機會，吸引新家庭和企業投資。

然而，專家認為，波特蘭若要擺脫當前困境，需要更積極的經濟政策與企業扶持計畫，以防止進一步惡化，避免城市陷入長期經濟衰退的惡性循環。