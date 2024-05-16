波特蘭醫師警告：謹防孩童將補充劑當糖吃

(本報綜述)根據美國疾病管制與預防中心（CDC）報告，全國範圍內因服用過量營養補充劑尤其是褪黑激素而導致兒童就診的兒童比例持續攀升，波特蘭地區的醫生們正提醒家長們在使用褪黑激素時務必小心謹慎 。

波特蘭凱澤健康中心(Kaiser Permanente )兒科睡眠醫師克爾斯滕·賴內克博士指出，維生素和其他營養補充劑、尤其是褪黑激素補充劑通常以甜美的口味軟糖形式包裝出售，外包裝色彩艷麗，對孩子們尤其 具有吸引力。有些孩子可能存在在父母不知情的情況下將其視爲軟糖吞食。根據CDC報告，2019年至2022年間有1.1萬名兒童因未經家長監督服用褪黑激素而前往急診。

褪黑激素是人體釋放的一種天然荷爾蒙，用於調節睡眠週期。褪黑激素中毒的症狀可能包括胃部不適、噁心和疲憊。根據CDC的數據，大多數服用超過建議劑量的兒童並不表現出任何症狀，但在某些情況下，褪黑激素中毒可能導致住院。

針對此類褪黑激素急診事件增加的問題，賴內克博士回答了家長最關心的五個問題，探討了褪黑激素的使用及家長應如何管理這種補充劑。以下是賴內克博士的回答：

– 造成急診事件增加的原因是什麼？

賴內克博士表示，褪黑激素補充劑色彩鮮豔、口味誘人、標籤吸引人。相較之下，其他藥物如解熱鎮痛藥並沒有如此吸引人的包裝和標籤設計，因此當孩子拿到褪黑激素軟糖時，可能會大量食用。此外，疫情期間失去日常作息規律也是原因之一。

– 您建議何時使用褪黑激素？

賴內克博士表示，對於突然的生活變化，如入住旅館或穿越時區，使用褪黑激素是合理的。但她強調需要先與醫生討論劑量，尤其是對兒童來說。

– 除了褪黑激素，家長可以採取哪些措施來幫助孩子入睡？

賴內克博士表示，營造一個黑暗、安靜、遠離螢幕的睡眠環境非常重要，因為光線會影響褪黑激素的分泌。

– 如果家長認為孩子吃了太多軟糖，他們應該注意什麼？

賴內克博士指出，過度嗜睡是褪黑激素過量的症狀，但並沒有特定於褪黑激素過量的特定症狀。