波特蘭都會局收購553英畝土地 打造自然保護區

（本報綜述）波特蘭都會局近日宣布，以640萬美元收購了克拉克馬斯縣（Clackamas）553英畝土地，計劃將其轉變為自然保護區，以保護當地流域並提升生態環境健康。

這片土地位於埃斯塔卡達（Estacada）附近的克拉克默斯河（Clackamas River）旁，其中包含即將關閉的鷹溪高爾夫球場（Eagle Creek Golf Course）。根據波特蘭都會局發布的新聞稿，該項目將有助於改善水質、支持野生動植物棲息地，並減輕乾旱與洪水影響。

這筆交易由2019年選民批准的4.75億美元保護基金提供資金，該基金專門用於保護清潔水源和野生動植物棲息地。這也是波特蘭都會局迄今為止在該基金下的第二大土地收購案。

波特蘭都會局公園與自然保護項目主管丹·莫勒表示，將開發過的土地恢復為野生環境是一項艱鉅的工作，但波特蘭都會局擁有豐富的經驗，已做好充分準備。

鷹溪高爾夫球場將於3月1日正式關閉，該球場自2021年以來一直掛牌出售。球場總裁詹姆斯·巴斯塔施表示，經濟挑戰與水資源短缺是導致關閉的主要原因。他對波特蘭都會局的收購表示認可，認為該計劃有助於保護當地自然景觀並維護生態平衡。