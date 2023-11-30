波特蘭都會局就修訂「交通改進計畫」向民眾徵求意見

(本報綜述) 11月27日，波特蘭都會局收到了「都會區交通改進計劃正式修訂案」，現誠邀大家積極參與發表意見，意見提交的截至時間為12月29日星期五下午5點。居民可寄至 *protected email* 提交意見。

此次修正案的目的是對2024-27年度都會交通改進計劃（MTIP）進行必要的資金調整、增加和再分配。該修正案新增了15個項目，同時修改和取消了四個現有的俄勒岡州交通部項目，以滿足聯邦交付要求。

以下是此次修訂案的主要內容：

在2025和2026財政年度對Clackamas、Hood River、Multnomah和Washington縣的緊急安全問題提供資金；修復Troutdale（Sandy River）橋結構的重要橋墩侵蝕問題。升級號誌、更換或修改標誌和道路標線，並在Oregon Route 99W（從Ross Island Bridge到Southwest Wills Lane）以及US Route 30B（從Kerby Avenue到165th Avenue）之間安裝照明和自行車道衝突標記， 以提高安全性。完成Beaverton市中心環路的初步設計活動，包括各種行人和街道升級、保護自行車道、更寬的人行道、交通信號升級、新的公交車站、景觀美化、雨水升級和道路重建。購買三輛全尺寸、電動、零排放、固定路線的替代巴士，以支持TriMet公司的氣候溫室氣體減量策略。在Ice Age Drive從Southwest Oregon Street到Southwest Dahlke Lane一段，設計並建造一條新的工業交通流量系統，以改善Southwest Tualatin-Sherwood Road上的交通流量，提高Interstate 5的通行能力，並支持企業遷往Sherwood Tonquin就業區。透過收集人行道數據，創造更方便殘障人士的導航工具，同時解決交通問題；在都會區域進行智慧交通系統的規劃，以提高交通系統的效能，並更新設備以應對故障和網絡安全問題。

此外，該修正案還提議修繕或新建幾條多功能通道。完成沿著Council Creek Regional Trail走廊的一部分，包括從Douglas Street到Hatfield Government Center的六英里區域內的步道和車道交叉口，以促進Forest Grove、Cornelius和Hilsboro這三個地區之間的行人和騎手安全 。在Gresham的Columbia View Park建造約800英尺的多用途通道，在North Gresham Park建造約1400英尺的多用途通道，用於行人和自行車道的連接以及學生上下學通道。在Happy Valley市，從Oregon Route 212/224交匯處開始，向南延伸至Springwater Bridge之間，進行細化工程，建造一條長約6,250英尺的多用途小徑，為行人和騎行者提供更安全通行 環境，並與辦公室、住宅和娛樂用地連接。將Fanno Creek Trail與Tigard街、North Dakota街和Southwest Hall大道的交叉口進行升級改造，等等。

如果您對以上項目計劃有任何意見或建議，波特蘭都會局歡迎您積極留言參與。