波特蘭這些路口最容易吃罰單 半年內已開出6.9萬張

（本報綜述）開車經過波特蘭這些路口，真的要小心了。波特蘭目前在全市30多個路口設有測速與闖紅燈執法攝影機。自去年11月以來，這些攝影機已經開出超過6.9萬張交通罰單。

市府表示，這些攝影機主要設在事故高發路段，用來減少超速、闖紅燈，以及嚴重車禍。根據波特蘭交通局資料，去年全市交通死亡案件中，約41%與超速有關。

最容易被拍的5個測速點

根據公開紀錄分析，截至今年5月底，以下5個地點開出的罰單最多：

西南Beaverton Hillsdale公路（近第39街），東向開出約6,656張 東南Powell街（近第22街），東向，開出約6,400張 東南Powell街（近第34街），西向，開出約5,551張 東南Division街（近第150街），西向，開出約3,173張 東北Sandy街（近第75街），東向，開出約2,958張

也就是說，Powell、Division、Sandy這些大路段，真的是重點注意區。

闖紅燈最多的是哪裡？

闖紅燈違規最多的路口，是：東北Sandy街與César E Chávez街交會口，西向。這個點錄得約1,177起闖紅燈違規。

超速多少會被拍照？罰多少？

根據俄勒岡州法律，車輛如果超速11英里/小時或以上，就可能被攝影機拍下並收到罰單。測速攝影機罰款大約在：170美元至445美元之間！換句話說，一腳油門下去，可能就是一頓大餐甚至半個月油錢沒了。

市府：不是為了罰錢，是為了安全

波特蘭交通局表示，這些攝影機是「Vision Zero」（零死亡願景）交通安全計畫的一部分，目標是消除交通死亡和重傷事故。

市府交通主管表示，測速和路口安全攝影機是促使駕駛遵守速限的有效工具，不只是保護開車的人，也保護行人和騎車者。

波特蘭警察局長Bob Day也提醒，所有道路使用者，不管是開車、騎車還是走路，都有責任做出安全選擇，互相照顧。

對普通駕駛來說，最實際的提醒其實很簡單：不要搶黃燈，不要闖紅燈，不要在任何路段，尤其是Powell、Division、Sandy這些高事故路段飆車。

畢竟在波特蘭，攝影機可能比警車更安靜，但它開罰單一點也不手軟。