波特蘭警局在近期打擊人口販運行動中逮捕數十人

(本報綜述)波特蘭警察局（PPB）自9月底以來，在六次打擊人口販運行動中逮捕了數十人。在波特蘭警方進行人口販賣行動之後，社區居民和商家覺得犯罪活動減少，人們對犯罪的擔憂感也減輕了。波特蘭警察局表示，這項行動的目標是打擊人口販賣和涉及剝削的性交易。

9月27日，警局人口販賣小組進行了第一次行動，共逮捕了七人，其中包括三名性服務購買者。志工也聯繫了七名疑似人口販運的受害者。警方共攔了21輛車，拖走了其中的九輛車，並查獲了兩把槍。

在10月6日、10月19日和11月9日，警方在東北82大道和Sandy大道附近展開了三次行動。在這些行動中，共抓了18人，其中包括性服務購買者和其他嫌疑犯。這段期間，警方進行了交通檢查，拖走了11輛車，並發現了兩把非法槍枝。同時，志工在這些行動中接觸了16名女性，並對她們進行了疏導，其中有五人接受了提供的援助服務。

10月12日，警方在東北Grand大道和Holladay大街附近的一家汽車旅館和東北82大道展開行動。警方共進行了37次交通檢查，拖走了13輛車，找到了一支被盜槍支，並逮捕8人，其中包括一名性人口販賣嫌疑人。志工對四名性工作者進行了疏導。

11月17日，警方聯合幾個機構在網路上發布了性服務廣告，假扮成性工作者，共收到310多個性服務買家來電，最後逮捕了8名與「誘餌」見面並願意用金錢交換 性服務的男子。其中一男子試圖逃跑後被逮捕。

PPB的人口販賣小組在執行任務時得到了來自不同警區、交通部門以及麥魯瑪縣的警察局和檢察官辦公室的支持。這種協同合作有助於更有效地執行任務，確保社區的安全和打擊人口販賣犯罪。