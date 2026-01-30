波特蘭警員遭槍擊重傷嫌犯逃逸多日後落網

（本報綜述）波特蘭東北區1月19日晚間發生警員遭槍擊事件，造成兩名警員重傷。根據最新公開的法院文件，涉案男子在開槍後當場逃逸，警方歷經多日追查，最終於一週後將其逮捕歸案。

警方指出，案發於1月19日晚間8時過後，波特蘭警察局兩位警員接獲通報，前往東北21街、Clackamas街與Wasco街之間，處理一起疑似有人持刀威脅他人的案件。兩名警員到場後，攔查一名男子，該男子否認持刀或威脅行為。

警方表示，當警員告知該名男子將被暫時拘留、並要求其將雙手放在頭上時，對方拒絕配合，轉身試圖離開，隨後突然伸手至右側腰部，掏出手槍朝兩名警員開火後，沿Clackamas街向東逃離現場。

宣誓書指出，斯托警員大腿中彈，股骨遭子彈擊碎；德拉戈米爾警員手臂與頸部中彈，子彈並削去部分耳朵。兩名警員皆未還擊，隨即由救護人員送醫治療，目前均已出院，預期可康復。

嫌犯逃逸後，警方在案發現場封鎖周邊街區展開大規模搜索，並在現場發現7枚9毫米彈殼，以及一條黑色長褲、帽子與隨身袋。警方隨後向公眾公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索，短短數日內即接獲超過230條線索。

關鍵突破來自一家位於東北82街的機場業者。該業者員工向警方通報，案發隔日曾見到一名外貌與嫌犯相符的男子在停車場內破壞車輛，並與員工發生衝突，有人還看到他持刀及一把小型手槍。警方比對時間後，進一步透過監視畫面，確認該名男子行蹤。

1月23日，警方完成鑑識比對，隨即鎖定其藏身位置。1月27日上午，警方出動戰術小組，在東北82街附近展開逮捕行動，一度封鎖道路。警方在嫌犯附近找到一把9毫米手槍，其彈藥與案發現場彈殼一致，奧爾克斯隨後被拘捕，未再發生衝突。

警方表示，奧爾克斯自2003年起即有多項州與聯邦刑事前科，並涉及一宗持械搶劫案的未結通緝令。目前他被控企圖一級謀殺、一級攻擊及非法使用武器等重罪，已完成提訊，案件預計2月4日正式起訴。