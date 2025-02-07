波特蘭計劃未來兩年內逐步執行「路口禁停」令

（本報綜述）近日，波特蘭市政府宣布，未來兩年內將對200個路口實施「路口禁停」措施，以改善視線和交通安全。這項計劃由波特蘭交通局負責，取消路口附近的停車位，讓行人、自行車騎行者和駕駛員擁有更好的視野，減少交通事故的發生。

「路口禁停」，也稱為「視線清理」（Daylighting），是一項交通安全措施。具體做法是取消路口附近20英尺（約6米）範圍內的停車位，清楚長期停放在路口的各類僵尸車輛，以確保駕駛員能清楚看到人行橫道和其他道路使用者。這項措施成本低，效果明顯，被全美各地交通專家視為提高交通安全的有效方法。

根據俄勒岡州交通法規（ORS811.550第17條），車輛不得停放在人行橫道20英尺（約6米）內，為波特蘭推行「路口禁停」提供了法律依據。

早在2020年，非營利組織Oregon Walks就發起了「清理街角」活動，呼籲波特蘭市遵守相關法律，清理路口的障礙。同年，一名行人因路口視線受阻發生交通事故，對市政府提起訴訟。此案目前仍在上訴法院審理中，但已給市政府帶來壓力，推動了禁停政策的落地。

2021年，時任市政專員喬安·哈迪斯蒂撥款20萬美元，用於清理350個路口。然而，波特蘭仍有許多路口存在視線不良問題。據波特蘭州立大學的一項研究，全市約有4000個路口需要實施禁停措施，全面清理的預估成本約為230萬美元。

此次波特蘭交通局計劃的200個「路口禁停」措施，將優先覆蓋以下地區：鄰近學校、步行區和社區綠道的路口；根據交通事故數據和投訴反映的高風險地點。

市民若發現視線不良的路口，可撥打PBOT停車執法熱線503-823-5195（選擇3號選項）進行舉報，交通局將根據投訴情況決定是否納入清理計劃。此外，市民可在交通局官網查看相關計劃細節和適用路段的地圖。