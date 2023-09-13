波特蘭計劃恢復對問題房產的強制執行

在停頓了三年之後，波特蘭計劃恢復對問題嚴重的房產進行強制執行。波特蘭官員正在準備對一批違規、遭多次投訴和所欠罰款超100萬美元的房產進行強制執行。

市長特德·威勒已經將九個問題嚴重的空置住宅和地塊納入了他的強制執行名單。他計劃在9月13日週三將這項強制執行提議提交給市議會。

這是波特蘭領導層近三年來首次警告要沒收任何類型的問題物業並出售。市長辦公室表示，許多其他物業現在也進入了市政府的關注之中，未來也可能面臨強制執行。

“我們的目標是向不作為的開發商和業主發出信號，告訴他們我們將追究責任，”社區安全副主任湯普森表示。“這些荒廢的物業在我們社區中造成了實際傷害。”

作為打擊行動的一部分，市政府編制了該市受損最嚴重和最危險的物業清單，並聚焦於那些長期未付罰款、違規和公共安全問題不斷堆積但未得到業主響應的物業。

市發展服務局的官員最終建議，對九個物業進行強制執行，允許市政府購買或將其出售。這幾處物業都是住宅。文件顯示，每一處名單中的住宅，都面臨多年未付罰款以及非法居住者、破壞行為和其他影響居住環境的問題。業主總共欠下近120萬美元。

其中一棟位於東南84街附近的Duke街上的一處3臥室房屋，在2022年4月因居民離開時沒有照看好用來取暖的蠟燭而起火。根據波特蘭消防和救援部門的說法，這棟房屋沒有電力供應。記錄顯示，房屋所有者在火災前的十年裡在該物業上累計欠下近17萬美元罰款，警察和急救人員約200次被召喚到該地址及周邊地區。這座燒毀的房屋框架現在仍然屹立不倒，幾乎在過去的17個月裡沒有得到任何處置。

然而，市官員警告說，採取強制執行是地方政府極少使用的權力工具。