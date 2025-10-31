波特蘭要「買票送流浪者回老家​​」？ ！

在波特蘭，無家可歸者問題已成城市最大的社會挑戰之一。帳篷遍佈街頭、公園、天橋下，長期讓居民和政府都頭痛。市長基斯威爾森（Keith Wilson） 參選市，就豪言要解決無家可歸者問題。近日，他更是給了一個讓人意想不到的做法： 「幫他們買票回家」！

為此，市政府推出了一項名為 「家庭重聚計畫」 的新政策。目標是幫助那些想回家的無家可歸者，重新與外地的家人或朋友團聚。

這項計劃完全自願。 當事人、他們的朋友，或社會服務機構都可以提出申請。外展人員會聯絡對方的家人確認意願，然後幫忙安排車票、機票或火車票，讓他們安全返鄉。

官員表示，這項計畫的目標是讓人們能在幾小時內就啟程回家，不再被繁瑣的程序耽誤。

其實，這項政策已經在前期試行中。截至目前，波特蘭已經幫助127人成功回家。他們被送往包括北卡羅來納州、加州、紐約、華盛頓州、佛羅裡達州等多個州。市政府為此花費約 7,981美元，每張票價從22美元到1,417美元 不等。

而市長設定的正式目標是：從2025年12月1日開始，每週幫助14人返鄉，並在2026年完成700次家庭重聚。

市政府曾公開一段讓人淚目的影片。一位名叫喬凡尼 的無家可歸男子， 獲贈機票返回紐約布魯克林，與母親重逢。當母親看到兒子那一刻，立刻衝上前緊緊抱住他，淚流滿面。市長說：“這是我見過最溫暖的故事之一。”

批評者指出，這項政策聽起來溫情，但缺乏後續追蹤機制。波特蘭目前在確認對方安全抵達後，就不再跟進，也沒有提供任何經濟援助或當地社會資源。

波特蘭市議員坎迪絲·阿瓦洛斯提醒，「很多人之所以流浪，是因為家人拒絕接納他們。」尤其是同性戀群體，被家人趕出家門的情況並不少見。她認為，「家庭重聚」確實能幫助一部分人， 但不能被當作主要政策方向。 “我們要確保每個人都有安全的地方可去，而不僅僅是‘回家’。”

有人支持：「這比讓他們繼續露宿街頭更人道！」也有人質疑：「這不就是『把問題送出城』嗎？」無論立場如何， 波特蘭正嘗試用一種低成本、快速、又帶有人情味的方式， 去解決全美最棘手的社會議題之一。或許，對某些人來說，一張車票，就是他們重啟人生的第一步。