波特蘭街頭再失控 人群朝警察丟煙火

（本報綜述）波特蘭近日再度爆發大規模非法飆車事件，規模與危險程度均有升級。警方24日晚間在勞埃德中心（Lloyd Center）制止聚會時，遭人群從停車場高處投擲迫擊砲型煙火，爆裂物就在警車旁炸開，場面一度混亂。雖然無人員受傷，但事件凸顯警方執法壓力、社區安全威脅以及資源調度困境。

警方表示，該群體最初於當晚出現在Kenton社區，隨後轉移至北Marine街與Portland街一帶，最後集中到勞埃德中心，約有上百輛車與大批人潮參與。期間，駕駛在十字路口瘋狂甩尾、蛇行飆速，甚至闖紅燈。當警方試圖攔查車輛時，不少改裝車手與圍觀群眾態度敵對，甚至一度將警方包圍。

波特蘭警局隊長柏利指出，有人從附近停車場樓層向下丟擲煙火，爆炸就在巡邏車旁響起，「對執勤員警來說十分驚恐」。他坦言，雖然打擊非法飆車是警察職責，但長時間與人群對峙，再加上不確定的突發危險，對員警心理與體力都是極大考驗。

根據警方初步統計，24日晚間行動共攔查15輛車、拖吊10輛、逮捕4人，另有8名駕駛拒捕逃逸。就在事件發生前一天，警方才結束為時10小時的掃蕩行動，共攔查29名駕駛、拖吊6輛車並逮捕2人，但非法聚會依然透過網路迅速集結，死灰復燃。

警方指出，飆車族往往透過私密訊息群組召集，人數眾多且地點快速轉換，使得執法陷入「貓捉老鼠」的局面。柏利承認，因大量警力被調派至飆車現場，導致週日晚間其他地區的911報案未能及時回應，「這正是我們最憂慮的後果之一」。

當晚，北隆巴德街（Lombard St.）、馬丁路德金大道（MLK Blvd.）和哥倫比亞大道（Columbia Blvd.）一帶的居民多次撥打911，抱怨轟鳴聲與爆裂聲讓他們整晚不得安寧，擔心孩子和路人的安全。有居民直言：「我們住在這裡，不該每到週末都像身處戰區。」

過去幾年，波特蘭多起飆車事故已造成慘劇。2022年，一名20歲溫哥華男子在車聚中中槍喪命；同年，一名26歲女子在公車站候車時，遭失控賽車撞擊身亡。2023年更有一名17歲少年因車輛在表演甩尾時翻覆，不幸死亡。這些事件加深了社區對飆車聚會的恐懼與不滿。

警方呼籲民眾切勿參與或圍觀非法飆車活動，強調這些聚會不僅危及參與者生命，也威脅無辜路人。柏利警告：「這不是娛樂，而是對自己與他人生命的威脅。」