波特蘭華人服務中心舉辦招待會 與俄勒岡中國藝術家協會共慶藝展成功





（本報記者王星報道）12月1日，波特蘭華人服務中心舉行午餐招待會，邀請俄勒岡中國藝術家協會及有關人員參加，共慶疫後合辦的首場藝術展獲得圓滿成功。會上，華人服務中心向參展人員頒發了榮譽證書和獎品。

招待會在三樓會展大廳舉行。俄勒岡中國藝術家協會十多位參展者和相關人員20多人出席了招待會。波特蘭華人服務中心總裁梁永富、俄勒岡中國藝術家協會主席李鐵先後在會上作了發言。

今年五月，在經過三年新冠大流行之後，如何盡快消除因疫情給華人等亞裔族群在精神方面帶來的負面影響，成為面臨的一項問題。為此，波特蘭華人服務中心試圖通過藝術展示的形式，改善與提升社區民眾精神生活，重燃生命激情，作為構想與俄勒岡中國藝術家協會進行了意見交換，雙方一拍即合。於是，共同策劃並合辦了這場以「藝術聯結社區」為主旨的書畫展覽。

經過一個多月的籌備，展覽於6月24日在華人服務中心會展大廳正式啓動。來自各界的兩百餘名嘉賓參加了開幕式，盛況空前。展覽共展出了俄勒岡中國藝術家協會十多位會員創作的各類藝術作品。形式多樣，琳琅滿目。

展覽持續至11月30日結束，歷時長達5個多月，接待來自社區各族裔參觀者達數百人。展覽期間，為豐富和提高藝術知識與欣賞水準，延伸展覽獨特效果，擴大展覽美育功能，中心與藝協還聯合開設了十多堂由參展作者主講的不同主題和內容的藝術講座，吸引了眾多興趣愛好者，受到了眾人的好評。實踐表明，展覽在淨化心靈、提振精神等方面達到了預期效果。

會上，梁永富總裁代表波特蘭華人服務中心向俄勒岡中國藝術家協會參展人員表示衷心感謝並頒發了榮譽證書和獎品。

兩家負責人一致表示，繼續深化雙方合作，攜手共進，將合辦展覽納入常規化，不定期組織舉辦各項文化藝術活動，為促進和豐富以華人為主的亞裔文化精神生活發揮更有效的作用。據悉，雙方已就明年有關活動達成初步意向，並商定於1月7日，在中心舉辦社區新年嘉年華活動，屆時歡迎讀者朋友前來參加。