波特蘭老城辦公樓低價出售 成交價暴跌77%

（本報綜述），波特蘭市中心辦公樓市場仍在經歷大幅降價，老城一棟前教育研究機構NWEA總部大樓近日以歷來最低價格出售。這棟位於西北Everett街121號的Everett Building，最終以1100萬美元售出，比該樓2015年上一次交易價格低了77%，大樓出售給波特蘭社會服務非營利組織Central City Concern。

該機構表示，已將這棟大樓重新命名為「康復與就業中心」，以紀念協助出資購樓的捐助者。該組織長期在老城提供心理健康、戒癮康復、就業輔導和可負擔住房等服務。

這棟大樓建於1999年，當時耗資約2000萬美元，最初作為波特蘭港務局辦公室使用。2008年，波特蘭港務局準備搬到波特蘭國際機場時，將大樓以2920萬美元出售給西雅圖房地產投資公司Washington Holdings。

隨後，波特蘭辦公樓市場一度升溫。2015年，教育研究機構NWEA以4730萬美元買下這棟7層大樓。但如今成交價跌至1100萬美元，不只低於2015年價格，也低於當年建造成本。

報導指出，疫情後居家辦公普及，全美辦公樓都面臨空置壓力。而波特蘭市中心又受到抗議活動、無家可歸問題和公共安全疑慮等長期負面印象影響，白領上班族回流速度不如部分同類城市。

雖然波特蘭市中心形象已有改善，但民眾態度仍較保守。4月一項民調顯示，47%的波特蘭受訪者對市中心抱有正面印象，高於去年3月的39%和兩年前的28%。不過，這也代表仍有超過一半受訪者沒有給出正面評價。

近年來，波特蘭大型辦公樓低價出售已不止一例。市中心地標「Big Pink」大樓去年以4500萬美元成交，比2015年交易價低88%；西北波特蘭的Montgomery Park於2024年以3300萬美元售出，比2019年價格低87%。Everett Building這次出售，延續了辦公樓「跌破成本」的趨勢。

這筆交易也反映出波特蘭市中心房地產市場的尷尬現實：對原業主來說，是低價出售；對非營利機構來說，卻可能是難得的擴張機會。當辦公樓不再值過去那個價，市中心空間或許也正在被重新定義。