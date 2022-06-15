波特蘭老城區環境改善取得初步成效 市政府擬向全市推廣成功經驗

（綜合報導）6月13日，波特蘭市長和老城社區協會負責人在蘭蘇園舉行新聞發布會。就近期老城區環境改善具體情況及今後工作作了介紹。在新聞會上，市長透露擬將這一成功經驗，向其他區域進行推廣，以進一步改善愈趨嚴重的環境問題。

波特蘭市長惠勒、波特蘭警察局長洛弗爾和老城社區協會主席伯克及當地居民等20多人出席了會議。

今年3月以來，針對老城區流浪帳篷、塗鴉和垃圾日益增多，暴力犯罪有增無減，治安狀況極為惡劣等一系列問題，市政府、警察局和老城區協會聯合開展了一項為期90天的改善計劃，以清除帳篷、塗鴉和垃圾，改善區域環境，提高整體安全性。為期90天的老城區環境改善工作將於本周結束。

經過三個月的改善和治理工作，取得明顯成效。據統計，共動員拆除帳篷343個；安置無家可歸者87人；設立庇護所3個，為無家可歸者提供100多張床位。與此同時，清除了18,000多平方英尺的塗鴉，並清理了該區域各街道上的垃圾。

這一成績來之不易，回顧90天來的改善工作，惠勒市長稱，“老城社區環境的狀況遠遠差於其他地區。而我們扭轉了這一局面。”惠勒表示，無家可歸是整個城市面臨的問題。由此，要將老城區這一成功經驗，向其他區域進行推廣，以進一步改善全市流浪帳篷遍地的狀況。

通過集中改善，雖然整個環境有了很大的改觀。但是還存在著一些問題和隱患。對此，參加會議的當地居民也作了反映。

從當前出現的問題來看，主要是拆除的帳篷有“捲土重來”的可能；暴力犯罪有增無減，對市民構成人身安全的威脅；由於經費等原因，存在著警力不足的問題，這些對老城區環境改善造成了阻礙。

對此，市長惠勒表示，他的團隊將在改善公共安全的同時，繼續加強街頭帳篷的監管和拆除工作；持續推進市政府的街區公共安全解決方案。惠勒同時呼籲，州政府應加快推進110法案的資金分配，以支持各項措施的落實。

老城社區協會主席伯克說：“我們已經做出了一些重要的決定和行動來改善城區的環境。現在我們必須堅持不懈地完善和推進各項工作。”

對於仍不容樂觀的治安問題，波特蘭警察局長洛弗爾表示，在老城區將加強巡邏和定點相結合，打擊槍支等暴力犯罪，提高安全係數。同時，加強合作團隊，尋求和招聘更多有志於環境改善和治理的人員加入合作關係，彌補警力不足的問題。在開展對吸毒、心理健康和無家可歸者的勸導和制止方面發揮積極作用。（王星編譯）