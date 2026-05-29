波特蘭第三屆「我的故事 我的家園」 青少年中文演講與文藝表演圓滿落幕

（本報記者俄廣才攝影報道）5月20日下午，以「講述移民經歷，融合多元社區」為主題的波特蘭第三屆「我的故事 我的家園」青少年中文演講與文藝表演活動，在比弗頓國際學校禮堂成功舉行。本次活動由比弗頓國際學校、卡特琳·蓋博學校、希望中文特許學校、博爾頓小學、西景中學等聯合主辦，波特蘭中國聯誼會與比弗頓國際學校提供友情贊助。雅各布·威斯默小學等在閉幕式上表演了精彩的歌舞節目。

發起人致辭：讓中文學習融匯切身體驗

項目發起人之一、資深中文教師呂麗娜博士在開幕致辭中指出，「我的故事，我的家園」專為中文學習者創建，旨在鼓勵學生將漢語學習與自身經歷相結合，通過分享真實故事提升語言表達能力與文化理解。她特別感謝波特蘭中國聯誼會和比弗頓國際學校的鼎力支持，以及他們長期以來對中文教育的投入。

學生演講：五間教室裡的53個世界

本年度演講比賽在五間教室同步進行，共有53名中小學生參與，累計演講約150人次。同學們運用中文演講、紀實短片等多種形式，分享了自己從世界各地移民美國、通過學習中文逐步融入社區並建立友誼的真實歷程。這些故事沒有華麗的辭藻，卻因真誠而動人。學生們語言流暢、表現精彩，不僅展現了紮實的中文水平和綜合素養，更體現了他們努力學習、勇敢表達的熱情，以及中文教師團隊豐碩的教學成果。

嘉賓致辭：演講有溫度 故事即靈魂

比弗頓國際學校校長Andrew Gilford在閉幕式上的致辭中表示：「很榮幸參與中文社區的活動，看到孩子們認真學習漢語，令人由衷高興，同時感謝學生們在此次活動中展現出的優秀組織與領導力。我們將繼續支持學生主持和舉辦中文演講活動，因為我們需要聽到他們的聲音，分享他們的學習成果。」

項目負責人婁緯薇博士帶領全場高呼活動主題：「我的故事，我的家園！」她強調：「我們的故事，必須由我們自己來講。別人不知道我們的故事，AI也不知道。我們的故事裡有我們的情感和文化，這一切才是語言學習的靈魂。」

波特蘭中國聯誼會理事張凱祝賀活動取得圓滿成功，並鼓勵同學們堅持學習中文：「用中文表達思想與情感、講述自己的成長經歷，比單純學習詞彙和語法具有更深遠而特殊的意義。語言不只是工具，更是連接兩種文化、兩種身份的橋樑。」

幕後團隊 堅實保障

閉幕式上，來自雅各布·威斯默（Jacob Wismer ES）小學、希望中文特許學校、比弗頓國際學校等單位的110多名學生帶來了中文歌曲與舞蹈表演，歡快的旋律與優美的舞姿贏得陣陣掌聲。

從前期策劃、場地協調到現場執行，比弗頓國際學校的夏勤老師與她的學生團隊投入了大量時間與精力，為本屆活動的順利舉辦提供了堅實保障。

中文成為融合多元社區的紐帶

「我的故事 我的家園」項目設立於2024年，由婁緯薇博士與呂麗娜博士共同發起、策劃與組織。俄勒岡中文項目已有三十餘年歷史。自2010年州府立法支持中文教學以來，越來越多學校開設或增設漢語課程。目前，俄州已建立起正規的中文教師培訓機構與專業標準，許多中文教師成為教學中堅力量。

當美國孩子用中文講述自己的移民故事，當不同族裔的家庭通過中文彼此走近，語言便真正成為融合多元社區的紐帶。中文與本地文化已形成良好互補的和諧氛圍，在主流教育領域與華人社團的共同努力下，漢語教學正成為美國教育不可或缺的重要組成部分。

波特蘭第三屆「我的故事 我的家園」在掌聲與笑聲中落下帷幕，但它所點燃的熱情仍在延續。53個孩子用中文講述了關於遷徙與歸屬、失落與希望、以及在兩種語言與兩種文化之間找到屬於自己那片家園的獨特故事。

這些年輕的聲音告訴我們：當一個人學會用另一種語言講述自己的故事，他的世界便從此不再只有一個。這正是中文教學最動人的意義——不是為了學會說話，而是為了讓更多的心靈能夠彼此聽見。