波特蘭稅率全美第二高 中高收入家庭不堪重稅

(本報綜述)近日，波特蘭中央城區工作小組發布了一份名為《波特蘭經濟、財政與服務狀況的十九個事實》的報告，揭示了波特蘭的高稅收政策對居民生活和商業運營的深遠影響，尤其是驅使高收入家庭選擇搬離波特蘭。

報告指出，自2009年以來，當地立法者和選民通過了至少20項主要稅收措施。其中包括當年俄勒岡州議會新增的兩個所得稅階段，分別針對年收入超過12.5萬美元和25萬美元的人群。

根據報告，波特蘭的州與地方稅負對低收入家庭相對友好，但是對其他收入階層的家庭可説是是重稅纍纍。數據顯示，年收入不超過2.5萬美元的家庭，需支付的整體稅率為10%，低於其他西部主要城市如西雅圖、鳳凰城和博伊西。對於年收入在 5萬至15萬美元之間的家庭，新增收入部分適用的邊際稅率介於 9.9% 至 11.1%，僅次於洛杉磯及其他加州城市。而在全國範圍內比較，波特蘭對高收入者的個人所得邊際稅率全美排名第二，僅次於紐約市。

報告還指出，波特蘭的商業稅負在短短四年間激增了82%，從2019年的7.81 億美元 增至2023年的14 億美元。此外，根據美國國稅局（IRS）的數據，從麥魯瑪縣遷出的居民，其平均收入從2019年的7萬美元 增加到2022年的超過10萬美元，這表明更多的高收入者選擇離開波特蘭。

工作小組認為，這種趨勢與2020年通過的「支持性住房服務稅」及「全民學前教育稅」有直接關聯，這些稅收措施加重了高收入群體的稅負，促使其外遷。

除了稅收負擔外，報告還列出了波特蘭市面臨的其他問題，包括無家可歸者人口增加、警方反應時間延長以及檢察官案件處理壓力增大等挑戰。

報告結論指出，波特蘭正在努力走出疫情和經濟動盪帶來的影響，但如何平衡稅收與吸引高收入家庭和企業留駐的需求，仍是一大挑戰。