波特蘭租金飆升22% 薪資增長跟不上 民眾大喊吃不消

（本報綜述）隨著秋季來臨，波特蘭的租房市場雖然比夏季稍微放緩，但租金依然高企，讓不少租客感到壓力沉重。最新數據顯示，波特蘭平均租金已達每月1730美元，比疫情前上漲22%，而許多居民的薪資漲幅卻遠遠跟不上。

住在東南波特蘭的約翰·凱利坦言，自己已成了「租金奴隸」。他四年前搬入現居公寓時月租僅1300美元，如今漲到1900美元，逼得他不得不搬離市中心。他抱怨道：「十年前如果我買一套30萬美元的房子，包含水電與貸款，總開銷都不會比現在租金高。」

根據Apartments.com的資料，目前波特蘭一房公寓平均月租約1530美元，面積大約645平方英尺。而在疫情前，同樣的1500美元可租到750至800平方英尺，甚至能多出一間小型書房或客廳空間。

波特蘭的租屋法規允許房東每年調漲租金10%而不受懲罰，但這對租客而言幾乎無法緩解壓力。Zillow住房趨勢專家潘德爾頓指出：「波特蘭典型租金如今是1730美元，比疫情前增加了22%，而要負擔這樣的租金，家庭收入需要超過7萬5千美元。」

不過她也補充，波特蘭的出租房源比去年同期增加了0.7%，在一定程度上放緩了租金上漲速度。

專家建議，租客在談判時雖然很難直接壓低租金，但可以要求其他讓步，例如免一個月租金、免費停車或減少寵物費。據Zillow數據，目前波特蘭地區有45%的租屋提供此類優惠。

全美來看，租金平均上漲幅度高達35%，波特蘭的漲幅雖略低於全國，但對許多居民來說，租金壓力依然沉重。住房專家普遍認為，解決問題的根本還是增加新建住房數量，以緩解供不應求的局面。