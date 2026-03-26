波特蘭破獲大型銅線盜竊團伙　涉案近50萬美元

（本報綜述）波特蘭警方日前宣布，成功破獲一起有組織的銅線盜竊案件，逮捕包括主嫌在內共5人。警方指出，該團伙長期收購並轉售被盜銅線，涉案金額超過48.7萬美元。

警方表示，調查始於去年5月，當時發現多起通訊電纜被剪斷並出售的案件，數量明顯增加。隨著調查深入，警方發現這並非零星偷竊，而是一個分工明確的犯罪網絡。

調查顯示，55歲的波特蘭居民黛德麗·懷特（Dedri·White）被認為是這個團伙的核心人物。警方指，她利用商業執照作掩護，專門收購他人偷來的銅線，再轉手賣給回收公司，從中抽取利潤。

警方在監控過程中發現，經常有多人排隊將銅線交給懷特，她再進行交易並開具收據。相關文件顯示，交易多以一家公司名義進行。

警方已於上週逮捕懷特，目前她面臨洗錢、盜竊及共謀犯罪等指控，檢方表示不排除追加更多罪名。另有4名涉案人員也被捕，均被控非法運輸金屬財物。

銅線盜竊問題近年在波特蘭日益嚴重。電信公司表示，僅2025年就因相關犯罪造成約200萬美元損失。

警方強調，這類案件影響的不只是企業，還可能干擾通訊系統，甚至影響911緊急電話服務，對公共安全構成威脅。此次行動被視為打擊相關犯罪的重要一步。