波特蘭的路面有多「坑」？

（本報綜述）路面坑洞和裂縫一直是困擾波特蘭駕駛的大問題。由於爆胎和懸吊損壞而帶來的修理費用，佔據了許多司機用車成本中的一大部分。為了躲避路面坑洞而導致的交通事故，更是無數。

道路維護不及時、路面狀況不佳，已然成為波特蘭駕駛者對政府最不滿的地方。隨便選一條路，從Lovejoy到Thurman的一段的西北23街，西南Broadway，穿過市中心的西南4街，從Front Ave到Highway 30的西北Kittridge街等等，可以說波特蘭沒有一條道路是不存在坑洞、裂縫、路面鋪裝剝離等問題的。

波特蘭居民摩爾便是每日通勤於這種路面上的駕駛之一。他表示，「當車子經過那些坑洞路段時，我看到過錘子、鏟子、桶子，各種東西從人們的車裡被顛出來。」摩爾說，他已經花了數千美元修理他的 SUV的懸吊組件，還拿出了一堆維修收據來：換輪軸承花了7000美元，避震器維修花了2000美元，等等。

波特蘭交通局（PBOT）回應媒體的電子郵件時表示，已知曉這些路面狀況，併計劃在明年1月提供短期解決方案，同時等待2024年春夏季更有利的天氣進行實質修復。

PBOT表示，在2022年6月至2023年間，交通局的工作人員填補了超過13,000個坑洞，耗資280萬美元。在交通局提出的2024-2028年「修復我們的街道」計畫中，有550萬美元的專款用於填補坑洞。

根據美國汽車協會（Triple-A）統計，2021年路面坑洞為美國駕駛員帶來超過260億美元的維修費用。約十分之一的美國司機在撞上坑洞後遭受嚴重的車輛損壞，需要進行修理，平均每次的修理費用接近600美元。