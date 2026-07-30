波特蘭男子用鐵鎚殺害女友被判終身監禁

（本報綜述）波特蘭一名男子因在女友準備離開他時，用鐵鎚將對方打死，7月27日被判處終身監禁，服刑25年後才有資格申請假釋。檢方表示，這起案件發生在一段充滿威脅、毒品和控制行為的親密關係中，受害女子在嘗試搬離共同住所前遭到殺害。

62歲的文森特·斯科金斯（Vincent Scoggins）上週被陪審團裁定二級謀殺及非法使用武器罪名成立。遇害者是他的女友佩內洛普·「佩妮」·費根。案件發生於2022年8月8日前，地點位於波特蘭東北104街1820號的Beverly Grove公寓，兩人當時共同居住在該處。

檢方指出，斯科金斯殺人後撥打911，聲稱自己回家時才發現費根已經死亡，企圖營造與案件無關的印象。不過，警方到場後發現，費根在報警前已經死亡一段時間，現場情況也與斯科金斯的說法不符，引起調查人員懷疑。

警方隨後花費近一年時間訪問鄰居和兩人的朋友，並調查手機紀錄、數位資料及其他證據，逐步拼湊出兩人關係中的暴力模式。調查顯示，斯科金斯使用冰毒一直是兩人爭執的重要原因，他還曾威脅費根，如果她試圖離開，就要「把她的頭打爛」。

2022年8月8日那一週，受害者費根發現斯科金斯再次吸毒後，決定搬離公寓。檢方表示，她尚未來得及離開，便遭斯科金斯持鐵鎚反覆擊打致死。

法庭最終判處斯科金斯終身監禁，但允許他在服刑25年後申請假釋。法院紀錄顯示，他此前在俄勒岡州沒有刑事定罪紀錄。這起案件也再次引發社區對親密伴侶暴力的關注，尤其是當受害者準備結束關係或搬離住所時，往往可能面臨更高風險。