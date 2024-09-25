波特蘭男子揚言刺殺拜登和哈里斯 被判入獄兩年

(本報綜述)一波特蘭男子因在網上揚言刺殺總統喬·拜登和副總統卡馬拉·哈里斯，並對多名當地居民發出威脅，9月20日週五被判處再入獄兩年。該男子傑西·大衛·班尼特（Jesse David Bennett）此前因違反緩刑條件出庭，並承認了其違規行為。

他在2022年至2023年間，發表的多次威脅言論，其中包括他聲稱要刺殺拜登和哈里斯。他還對一些本地認識的人進行了騷擾和威脅。

俄勒岡州檢察官肖恩·奧弗街表示，班尼特不僅針對公眾人物，還對他在健身房和鄰里中認識的人發出了威脅。

一名受害者女性曾僱用他作為家務工人，表示自2022年4月以來，她一直生活在恐懼之中，擔心自己和家人、朋友、同事的安全。她透露班尼特使用一次性手機冒充匿名追求者，威脅要殺害她和她的親人。該女子說：“我知道他一旦出獄，我將不得不賣掉我的房子，辭去我工作了17年的職位，並離開我熱愛的社區。”

班尼特此前因在波特蘭東北部向鄰居的院子裡投擲燃燒彈，被俄勒岡州定罪，罪名包括縱火和仇恨犯罪。

法官最終裁定班尼特將再服刑兩年，並有可能在服刑至少一年後獲得提前釋放。釋放後，班尼特將被安排居住在過渡性住房，並需佩戴監控裝置以防再犯。