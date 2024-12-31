波特蘭產貓糧緊急召回!貓咪吃了感染禽流感致死!

(本報綜述)近日，波特蘭一家寵物食品公司因其產品涉及禽流感病毒而發起食品召回。俄勒岡農業部（ODA）於週二確認，Morasch Meats旗下的Northwest Naturals火雞配方冷凍生食檢測出高致病性禽流感（HPAI）病毒，並與一隻華盛頓縣家貓的感染案例有直接關聯。

該家貓為室內飼養，因食用上述產品後感染H5N1病毒並死亡。實驗室基因測試證實，病毒株與產品中的毒株完全一致。

被召回的食品為Northwest Naturals火雞配方冷凍生食，包裝為兩磅塑膠袋，標註“最佳使用日期”分別為2025年5月21日和2026年6月23日 B1。該產品在美國和加拿大英屬哥倫比亞地區銷售。

農業部提醒，寵物主人應立即檢查家中是否存有該產品，並立即丟棄。消費者可聯繫Morasch Meats了解詳情。此外，當局強調，目前禽流感傳染人類的風險較低，並未有與此事件相關的人類感染報告。

ODA建議採取以下預防措施以避免禽流感傳播：不食用生或未煮熟的肉類和奶製品；避免接觸病死動物，接觸後務必徹底洗手；保持寵物與野生水禽的距離。

民眾如發現病死鳥類，可向ODA報告。當局表示，目前俄勒岡州並無奶牛或牛奶感染禽流感病毒的情況。

禽流感疫情近期在美國多地蔓延，包括愛達荷州、加州和內華達州均報告了禽流感案例。為防止疫情擴大，俄勒岡州本月啟動全州商業乳製品農場的預防性檢測計畫，確保食品安全。