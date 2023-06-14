波特蘭玫瑰節龍舟競賽百舸爭渡 總決賽三巨頭奮力爭雄場面壯觀

（本報記者俄廣才攝影報導）做為2023波特蘭玫瑰節的重軸戲之一，第三十三屆龍舟競賽於6月10日早8時在威廉米堤河畔Waterfront公園前河段拉開序幕。包括多個「老牌勁旅」與「後起新秀」在內的近六十支龍舟隊參加了為期兩天的賽程。

砵崙中華會館（CCBA）主席李汝堯在開幕儀式上介紹說，當年波特蘭唐人街牌樓落成後，砵崙中華會館就與波特蘭市政府合作，於1988年與高雄市建立了姐妹市協會。在創始人的六名董事會成員中就有四名來自CCBA。1989年他們啟動了一年一度的文化交流活動，波特蘭與高雄市聯合舉辦了首屆龍舟比賽。

在今年的龍舟競技活動中，唯一一支全部由華裔隊員組成的「弛焰」（Portland Fire）龍舟隊首次亮相於本賽季，引起了人們的廣泛關注。隊齡尚不足兩個月的「弛焰」龍舟隊組建於2023年4月16日，是本年度參賽隊伍中最「年輕」的團隊。

「弛焰」龍舟隊隊長樊旭東表示，「弛焰」雖然建隊時間很短，但他們有熱愛運動、真情投入的隊友們，有高水平的教練團，有華裔社區義工們的熱忱支持，這就是他們抱定參賽的初心。

樊隊長說：「11日下午，隊友們在最後一輪賽道上幾分鐘的時間裡真的是用盡了洪荒之力。耳邊，隊友們震耳欲聾的嘶吼；眼前，濺起的水花模糊著視線，我們幾乎不是用體力而是用意志在拼搏。堅定信念、一直向前，這就是競技體育的魅力。

當天下午四時五分，波特蘭2023玫瑰節龍舟競技進入了總決賽的歷史性時刻。

參加巔峰對決的四個隊都是波特蘭玫瑰節龍舟競技場上的老牌勁旅，彼此非常了解，實力非常接近。他們在鑼鼓聲和觀眾們吶喊助威聲中，如入水蛟龍齊頭並發，「十八缸渦輪增壓發動機」彈射起步奮力爭先。

最終，大波特蘭台灣同鄉會隊以3:10.54的成績獲得冠軍；Daimler Truck 隊以3:13.63獲得亞軍；砵崙中華會館隊以3:13.66落後Daimler Truck隊僅0.03秒的成績屈居第三名。

畫面顯示，大波特蘭台灣同鄉會龍舟隊是在最後二十多秒鐘反超友隊並保持領先位置，最終以超出第二名0:03.09的優勢奪得冠軍的。

波特蘭高雄姊妹協會會長陳紀昭接受采訪時說：「本年度玫瑰節龍舟大賽得以順利、圓滿落幕，要感謝所有龍舟團隊的積極參與和社區的大力支持。為期兩天的賽程更多的是體現了船隊之間相互支持、相互切磋與學習的這種家庭般的溫馨氣氛。賽後大家對比賽結果均感到滿意。

陳紀昭表示，希望我們團結一致繼續努力，使歷史悠久的中華龍舟文化得以傳承與弘揚，在文化交流與合作方面作出奉獻。