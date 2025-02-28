波特蘭玫瑰節花車遊行今年將重返市中心

（本報綜述）波特蘭玫瑰節組委會近日宣佈，2025年花車遊行將回歸市中心路線，這是該活動多年來首次全面回歸城市核心區域，象徵著波特蘭市的復甦與振興。

自2022年起，花車遊行的路線由退伍軍人紀念體育館出發，途經勞埃德區（Lloyd）。然而，2025年起，遊行將重返市中心，提供更便捷的步行和大眾運輸體驗，同時為波特蘭市的經濟復甦帶來助力。

玫瑰節基金會主席傑里米·埃默森表示：「花車遊行一直是波特蘭精神的象徵，今年的回歸讓我們能夠在城市心臟地帶展現這份活力。我們期待與所有市民共同見證這一歷史性時刻。」

2025年玫瑰節重點活動日程：

5月23日：開幕夜與煙火秀（CityFair）

5月31日：CareOregon星光遊行（Starlight Parade）

6月4日：Fred Meyer兒童遊行（Junior Parade）、艦隊週（Fleet Week）

6月6日：皇后加冕儀式（Queen’s Coronation）

6月7日：盛大花車遊行（Grand Floral Parade）

本次花車遊行將遵循與星光遊行相似的市中心路線，從奈托公園大道（Naito Parkway）出發，最終抵達第14大道與泰勒街（14th and Taylor），預計吸引大量市民和遊客參與。

市長基思·威爾遜（Keith Wilson）對此表示歡迎：「玫瑰節是波特蘭最珍貴的傳統之一，盛大花車遊行的回歸將為我們的城市復甦再添助力。這類活動不僅能凝聚社區，更能促進當地商業發展，提醒我們為何熱愛這座城市。我迫不及待想看到街頭再次充滿歡樂與活力。」

遊行的經典元素，包括花卉裝飾花車、得獎鼓樂隊、騎馬隊伍及社區組織，都將完整保留，確保遊行仍然是一場歷久彌新的城市盛宴。

埃默森補充道：「本屆玫瑰節的主題為‘All Together Now’（齊聚一堂），我們誠摯邀請整個社區一同慶祝盛大花車遊行回歸市中心，這不僅是對傳統的致敬，也是一場擁抱城市未來的盛會。」