波特蘭玫瑰節花車巡游圓滿落幕 精彩畫面為觀眾們留下美好記憶

（本報記者俄廣才攝影報導）波特蘭2024年度玫瑰節花車大巡遊於6月8日隆重舉行。

上午10時，由數十家團體參加的巡遊隊伍於從Memorrial體育館出發，一路浩浩蕩蕩經百老彙大街至馬丁路德金路，然後經勞埃德大道到達勞埃德中心廣場，精彩表演引發了沿途兩英里的數萬觀眾掌聲與歡呼聲。

阿拉斯加航空公司、CareOregon、Fred Meyer，以及Shriner’s Children’s巡遊花車，以及波特蘭高雄姊妹城市協會等數十輛花車展示了各自的主題與特色，其造型各異的花卉圖案均由色彩繽紛的鮮花組成，格外引人注目。

本地華裔社區，以及越南、烏克蘭、墨西哥裔、白蓮龍獅團等多個少數族裔社區的巡遊隊伍的隊員們身著鮮豔的民族服飾，一路載歌載舞；Carl’s Jr樂隊、海軍樂隊，以及多所高中樂隊的演奏氣勢恢宏，隊伍所經之處，沿街民眾的掌聲與喝彩聲此起彼伏。

由西北華人聯合會（Northwest Chinese Alliance）組建的大波特蘭華裔社區2024玫瑰節巡遊隊，通過具有東方特色的舞蹈表演，將中國傳統文化呈現在本年度的玫瑰大巡遊中，贏得了沿途觀眾們熱烈歡迎。

據了解，Dayrol’s Garden巡遊花車在本年度評選中獲得了「總統獎」；阿拉斯加航空公司巡遊花車「Make Flight Happen」獲得「大元帥獎」；CareOregon巡遊花車獲得「玫瑰節女王獎」。

2024玫瑰女王加冕儀式於早些時候的6月7日舉行，傑斐遜高中學生科比 弗勞爾斯（Kobi Flowers）被加冕為第110屆波特蘭玫瑰節女王。

波特蘭玫瑰花車巡游始於1907年，一百多年來，一直是備受人們喜愛的傳統節目，為波特蘭的家庭、社區和遊客留下了美好記憶，展示了波特蘭市悠久歷史的文化傳承和亮麗的都市風彩。