波特蘭爆發反戰遊行 高喊“不要石油戰爭” 

（本報綜述）美國軍方突襲委內瑞拉並拘捕總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）的消息曝光後不到一天，波特蘭市已有數百名民眾走上街頭表達強烈反對。抗議行動於1月3日下午在市中心先鋒廣場展開，參與者批評美國政府以武力介入他國政局，反對石油戰爭，要求立即釋放馬杜羅及其妻子。

根據KGW、KPTV登多家電視台報道，抗議人群首先聚集在波特蘭市中心的先鋒法院廣場，隨後步行前往鮑威爾書城，並與更多示威者會合，隊伍最終行進至南濱水區。組織者之一、民間團體「波特蘭支持巴勒斯坦」成員科爾·杜納休表示，民眾站出來是為了反對美國的帝國主義與對外干預行為，強調「委內瑞拉應由委內瑞拉人民自己決定誰來領導，而不是由美國的石油財團決定」。多名示威者在現場呼籲停止戰爭、反對以石油為目的的軍事行動，並要求美國政府尊重他國主權。

參與抗議的市民亦對美國總統宣稱馬杜羅政權不具合法性的說法提出反駁。示威者佩姬·巴特勒指出，美軍在未經國際與國內授權的情況下將一國元首「連夜帶離國境」，已嚴重越界，這不僅是政治問題，更是關乎基本人道原則。18歲的萊拉·拉特克則直言，她不相信官方所稱的反毒理由，認為真正的動機仍然與石油利益有關。

俄勒岡州多位民主黨籍國會議員亦在同日發表聲明，嚴詞譴責川普政府的軍事行動。聯邦參議員羅恩·懷登指出，在沒有國會授權、也不存在對美國迫在眉睫威脅的情況下發動攻擊，是美國人長期以來所反對的對外干預主義，恐將美國拖入另一場代價高昂的泥淖。聯邦參議員傑夫·默克利則直言，此次行動再次顯示美國外交政策仍圍繞石油、政權更替與強權邏輯運作，並明確表示這次軍事行動違反憲法中必須由國會批准戰爭的規定。

聯邦眾議員蘇珊娜·博納米西在聲明中指出，儘管她認為馬杜羅是一名腐敗且殘暴的領導人，但總統在未經國會同意下單方面發動行動，構成非法戰爭，這種違憲的政權更替只會帶來更大的地區不穩定。聯邦眾議員馬克辛·德克斯特與瓦爾·霍伊爾亦強調，憲法賦予國會宣戰的唯一權力，政府的越權行為不僅危及國際秩序，也可能浪費納稅人的金錢並危及美國人的生命安全。

隨著抗議聲浪擴大，此次美國對委內瑞拉的軍事行動所引發的法律爭議亦持續發酵。多名法律專家指出，在未獲國會授權的情況下動用武力，可能違反美國憲法第一條第八款有關宣戰權的規定；從國際法角度看，佔領國亦無權掠奪他國自然資源。儘管川普政府表示將「暫時管理」委內瑞拉並開發其石油資源，但學界普遍認為，相關行動的合法性基礎薄弱，未來恐面臨國內外更大規模的司法與政治挑戰。

在波特蘭街頭，示威者的口號仍在回盪。許多人表示，他們之所以迅速集結，是因為不希望美國再次重蹈以戰爭與政權更替介入他國事務的覆轍。隨著國會可能啟動戰爭權力相關程序，這場圍繞合法性、道德與國家利益的爭論，預料仍將持續延燒。