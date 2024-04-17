波特蘭港因虧損擴大 將暫停集裝箱業務

(本報綜述)俄勒岡州唯一的海洋港口，波特蘭港(Port of Portland)，近日宣布計劃自10月1日起暫停集裝箱業務。這一決定源於港口面臨的持續財務虧損，以及未能與潛在第三方運營商達成協議的局面。

波特蘭港高管基思·利維特在給托運商的信中解釋道，他們此前希望通過與第三方運營商合作來維持集裝箱業務，但最近一輪談判失敗，導致不得不做出這一艱難的決定。利維特指出，缺乏未來運營商、不斷擴大的財務損失，以及州政府財政支持的缺乏，迫使他們不得不暫停集裝箱業務。

利維特表示，港口的固定成本問題已成為擴展集裝箱服務和增加托運商成本的阻礙。港口當前面臨著逾三年共超過3000萬美元的集裝箱業務虧損，今年預計將達到1400萬美元。雖然港口的吞吐量自2019年以來穩步增長，但面臨的挑戰依然嚴峻。

波特蘭港口的集裝箱業務受到多方面因素的影響。該港距離海洋超過100英里，哥倫比亞河的深度限制了大型船隻的進出，且周邊消費市場相對較小。此外，失去了鐵路合作伙伴，進一步加劇了港口的困境。

此決定將對波特蘭地區的農業和海鮮行業產生重大影響，產業主們將不得不轉向其他港口，增加運輸成本。此外，集裝箱業務還直接支撐著該地區多達1500個就業崗位。

雖然港口管理層曾對維持集裝箱業務抱有期望，但最終未能獲得州政府的財政支持。他們曾希望獲得1000萬美元的資助，但最終降低至800萬美元，並與船公司共同努力，但仍未能達成長期合作。

波特蘭港口過去也曾在集裝箱業務上遇到困難，2010年曾與經營方簽訂運營協議，但卻因勞工糾紛導致該公司退出。隨後，港口自行經營集裝箱業務，並在2020年恢復服務。

未來，港口官員表示將繼續尋求替代方案，但目前缺乏必要的資金維持業務的運營。此外，立法者在預算中也未能提供資金支持。