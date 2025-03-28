波特蘭河濱公園將大改造　打造泳池、表演舞台

（本報綜述）波特蘭市府近日宣布，著名的湯姆麥考爾河濱公園（Tom McCall Waterfront Park）將展開為期兩年半的大規模改造工程，計劃增設公共游泳通道與戶外表演舞台，讓這片城市中心的綠地搖身一變成為結合文化、休憩與自然體驗的新地標。

這項名為「河濱碗區重建計劃」由波特蘭公園與休閒局主導，並獲得都會局頒發的75萬美元「2040規劃與開發獎助金」作為設計階段的起始資金。改造範圍涵蓋霍桑橋（Hawthorne Bridge）以南、RiverPlace以北的碗形草坪區域，亦是每年藍調音樂節的舉辦地。

根據初步構想，未來園區將納入親水設計，設立公共可及的下水平台，方便市民戲水、划槳或游泳，同時建置具備多元用途的戶外表演舞台，預計可舉辦大型演唱會、市集與社區活動。

此次計劃由非營利組織「波特蘭河濱展演館」與「親水行動計劃」合作推動，並將舉辦全國設計競圖，廣邀建築師與設計師共襄盛舉。主辦單位強調，未來建設經費將透過稅收計劃、市府系統開發費與募款方式籌措。

「這是一個讓波特蘭展現作為『河流之城』的絕佳機會。」親水行動計劃發起人威利．勒文森表示，這項工程可望讓市民騎單車到河邊下水游泳，並打造如同丹佛紅石劇場般的標誌性舞台。波特蘭第一選區市議員丹菲則指出，這筆獎助金不僅能讓城市預想未來，也將提升經濟與社區安全。

儘管目前設計圖尚未定案，但各方都對公園未來充滿期待。展演館計劃董事總經理強森希望這裡能成為外地旅人來訪波特蘭必打卡的地點：「我們要創造一個讓人說『你一定要去波特蘭看看』的地方。」

該項目預計於未來30個月內逐步推進，成為波特蘭未來重要的城市更新代表作。