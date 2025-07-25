波特蘭母親遭刺殺身亡 五幼童目睹全程

（本報綜述）波特蘭東南區日前發生一起駭人聽聞的家庭暴力命案，一名年僅24歲的母親內莉安‧伊斯曼遭刺傷身亡，警方趕抵時發現五名年幼孩童身處案發現場，所幸均未受傷，但恐早已目睹暴行過程，心靈創傷難以估量。警方指出，這起兇案疑似家庭暴力引發，嫌犯為28歲的S‧梅特‧約瑟夫（S Mate Joseph），目前已被控以二級謀殺與一級入室盜竊罪名。

案發當天中午12點半左右，波特蘭警局接獲報案，稱位於東南143街6400號街區有刺傷事件。員警到場後發現一名年輕女性已明顯死亡，室內還有五名孩童，年齡均在六歲以下，其中包括一名嬰兒。警員立即將孩童救出並轉交給受害者服務單位協助聯繫親屬照護。

為防止嫌犯仍在現場或有其他潛在受害者，警方一度封鎖東南Foster路於142大道至144巷之間的路段，並動用特警小組以炸藥強行破門入屋搜索。至下午2點半，警方確認現場已無持續威脅。

嫌犯約瑟夫最終於下午3點50分在華盛頓州溫哥華市落網，由溫哥華警方與波特蘭警局合作逮捕，並押送至克拉克縣監獄（Clark）收押。

俄勒岡州驗屍官辦公室證實，受害者伊斯曼死因為他殺。根據警方取得的監視影像，約瑟夫當時快步走向伊斯曼，突然揮拳或持利器攻擊其頭部和臉部，致其當場倒地不起、流血不止。急救人員證實她到院前已無生命跡象。

警方指出，約瑟夫犯案當時疑似受到成因物質影響。令人震驚的是，該男子早在2019年便曾被控於溫哥華一處公寓停車場攻擊一名懷孕女子。當時目擊者稱，受害女子赤腳奔逃、大聲尖叫且哭泣，試圖躲避約瑟夫的追擊。警方已確認，當年犯案者與本次命案嫌犯為同一人，但目前尚不清楚2019年被攻擊的孕婦是否為伊斯曼本人。

警方尚未透露五名孩童與受害者或嫌犯之間的關係，也無法證實孩童是否在案發時與伊斯曼同處一室。不過，警方發言人艾倫表示：「我可以這麼說，孩子們很可能直接目睹了暴力犯罪，這是極為悲慘的事情。」