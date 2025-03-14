波特蘭櫻花季來了！漫步花海，尋找最美春日風景

（本報綜述）當春風吹拂威拉米特河畔，波特蘭的櫻花樹開始悄然綻放！根據市府公園與休閒部門的預測，本週末開始，將迎來櫻花最佳觀賞時機！然而，變幻莫測的天氣可能稍微延後櫻花的滿開時間，為這場春日盛宴增添幾分期待。

最熱門賞櫻地點：湯姆·麥考爾濱江公園

如果想要沉浸在粉色浪漫中，那麼湯姆·麥考爾濱江公園（Tom McCall Waterfront Park）無疑是波特蘭最經典的賞櫻地點。這片位於市中心的櫻花林，沿著河岸綿延，當微風輕拂，花瓣飄落宛如粉色雨幕，令人心醉神迷。預計從本週末至月底，這裡將吸引大量賞花遊客與攝影愛好者前來捕捉春日美景。

不過，園藝專家傑西·艾倫（Jesse Allen）提醒，未來幾天波特蘭可能出現降雨與較低氣溫，可能會讓櫻花盛開期延後兩到三天。通常情況下，櫻花的綻放期約為一週，想要親眼見證這場春日奇景的遊客，建議密切關注天氣變化，把握最佳賞花時機。

避開人潮，尋找靜謐的賞櫻秘境

若想避開濱江公園的熱鬧人潮，波特蘭還有幾個賞櫻秘境，適合喜愛寧靜氛圍的遊客細細品味春天的氣息：

🌸 波特蘭日本庭園（Portland Japanese Garden）

被譽為北美最精緻的日式庭園之一，這裡的櫻花與日式建築相映成趣，營造出一種靜謐而優雅的氛圍。園內每日追蹤櫻花綻放狀況，是欣賞櫻花的絕佳選擇。

地址：​611 SW Kingston Avenue, Portland, OR 97205

🌸 皮托克公館（Pittock Mansion）

這座建於1914年的歷史公館，不僅擁有百年櫻花樹，還能從山丘上俯瞰整座波特蘭市區，遠眺壯麗的胡德山（Mt. Hood）。在晨光或夕陽餘暉下，這裡的櫻花景色格外浪漫。

地址：​3229 NW Pittock Drive, Portland, OR 97210

🌸 華盛頓公園（Washington Park）

這座城市綠洲擁有多處櫻花樹，春天時步道兩旁花團錦簇，適合悠閒散步或野餐，感受春日的寧靜與詩意。

地址：​4033 SW Canyon Road, Portland, OR 97221

開啟春日小旅行：塞勒姆櫻花節

如果願意稍微遠行，不妨驅車一小時南下至塞勒姆（Salem），欣賞州議會大廈（State Capitol）周圍的櫻花美景。這裡的櫻花品種繁多，從淡粉到深粉的花海交錯，為春天增添層次感。更特別的是，當地於3月15日週六上午11點至下午3點舉辦櫻花慶祝活動，塞勒姆與日本川越市是姐妹城市，活動中將設有介紹兩市關係的攤位，並提供免費的紀念徽章和環保袋。​此外，還有手指畫創作櫻花樹、摺紙工作坊等互動活動。​現場還有可愛的羊駝供遊客互動，為活動增添樂趣。遊客可以一邊漫步於花間，一邊欣賞現場音樂與表演，度過一個充滿春意的周末。

地址：​900 Court St NE, Salem, OR 97301