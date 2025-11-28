波特蘭機場旅客量回升至疫情前水準

（本報綜述）隨著感恩節旅遊潮臨近，波特蘭國際機場（PDX）旅客量已接近疫情前水平。初步數據顯示，上個月有近170萬名旅客進出PDX，僅比2019年10月少數千人，是疫情以來差距最小的一次，顯示航空需求正在穩步復甦。

全國航空業早已回到甚至超越疫情前水準，但PDX的恢復速度較慢。波特蘭港口局指出，PDX缺乏大量轉機客源，加上商務旅行需求下降，使復甦步伐受限。許多企業改以視訊會議取代差旅，再加上波特蘭的經濟復甦較其他城市遲緩，皆成為拖累因素。

今年1月至10月，波特蘭國際機場旅客量仍比2019年同期低約7%。然而航空公司看好長期趨勢，運力已提前翻升。港口局表示，今年進出PDX的機位數較2024年增加約3.8%，航空公司亦陸續增開國內航點，並新增比疫情前更多的歐洲航班。阿拉斯加航空更在今年載運量比2024年成長20%，並計劃明年增加飛往巴爾的摩、費城、聖路易及愛達荷瀑布城等城市的航班。

港口局預估，今年感恩節期間旅客量將略高於2024年，整週仍將是波特蘭國際機場最繁忙的時段之一，其中12月1日預計將是全年最忙的一天，估計有近5萬9千名旅客通過機場。

機場建議旅客在本週提前兩小時抵達，以便有足夠時間停車、辦理登機及通過安檢。旅客也可在PDX官網查看各停車場即時使用情況，以便安排行程。