波特蘭榮登全國『最佳大麻城』榜第二名

（本報綜述）10年前，如希望能合法吸食大麻的大麻愛好者，只能走一趟阿姆斯特丹。但自2012年，科羅拉多州和華盛頓州成為第一個將休閒大麻合法化的州後，所謂的 “綠色熱潮”一直在增長，至目前，全美已有18個州將吸食大麻變為合法化，讓吸食大麻人士開設零售店，出售大麻。而一份由 房地產女巫（Real Estate Witch) 編制的全國最適合吸食大麻的城市排名榜顯示，並非所有庫什都是平等的。

該排名榜根據多個因素對每個城市進行排名，包括合法性、價格（與平均年收入相關）、人均大麻店，以及該地區的Taco Bell 快餐店的數量。

排在榜首的是科羅拉多州的丹佛市，在該市要買大麻是非常方便的，他們的大麻店比其它城市多出7倍（每100,000 名居民9.8 家），總店數量（每100,000 名居民2.2 家）是普通城市的近3倍。丹佛在大麻可負擔性方面也名列前茅，俄勒岡州波特蘭和加州的沙加緬度——這兩個城市分別位列第二和第三位。

Real Estate Witch評選出的十大“最佳大麻城市”排名如下：

科羅拉多州丹佛

俄勒岡州波特蘭

加州沙加緬度

內華達州拉斯維加斯

加州聖何塞

華盛頓州西雅圖

加州舊金山

加州聖地亞哥

加州洛杉磯

亞利桑那州鳳凰城