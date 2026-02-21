波特蘭有一座“女巫城堡”真鬧鬼？

（本報綜述）在波特蘭市中心西側的Forest Park深處，沿Lower Macleay Trail步行約半英里，一座長滿青苔的石砌廢墟靜靜佇立。它不是真正的城堡，也與女巫無關，卻因詭譎氣氛與血腥往事，被當地人稱為「女巫城堡」（Witch’s Castle），成為波特蘭最著名的都市傳說之一。

這片土地的故事可追溯至1858年。拓荒者丹佛德·巴爾奇（Danford Balch）因不滿女兒安娜私奔嫁給莫蒂默·斯坦普（Mortimer Stump），在10月18日怒槍射殺女婿。此案震動當時的俄勒岡領地。隔年10月17日，巴爾奇被判處絞刑，成為俄勒岡歷史上第一位依法處決的人。許多當地人相信，悲劇發生地就在今日石屋附近，冤魂因此「未曾離去」。

不過，眼前的石造建築其實建於1930年代，由新政時期的Works Progress Administration（WPA）興建，原本是護林站與公廁。1962年「哥倫布日風暴」重創西北地區，建物屋頂被掀、牆體受損，官方最終棄置。失去屋頂的石屋迅速被雨水與苔蘚侵蝕，幾年內便成為宛如中古遺跡的廢墟，為鬼故事提供了完美舞台。

到了1980年代，青少年夜間聚會時為它取名「女巫城堡」，名稱流傳至今。隨著口耳相傳，這裡逐漸被視為波特蘭最「鬧鬼」的地點。訪客常提到冷點、莫名悲傷、被注視感，甚至聽到耳語與腳步聲。也有人拍到疑似光球與霧影。懷疑者認為是鏡頭反光或心理暗示，但支持者則指，多人獨立報告相似體驗，難以完全以巧合解釋。

無論是否相信靈異，女巫城堡的魅力在於歷史與環境交織。從城市邊緣的半小時步程，就能走入古木林立、溪水潺潺的氛圍。青苔覆石、屋頂缺失、林影壓境，使人不自覺放慢腳步。許多遊客建議避免夜間造訪，因為入夜後的森林更顯幽深。

它不是城堡，卻因悲劇、風暴與傳說而成為地標。女巫城堡提醒人們：有時候，建築本身並不古老，真正讓人著迷的是人們為它賦予的故事。