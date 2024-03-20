波特蘭早產兒僅重14盎司奇跡生還

(本報綜述)在波特蘭市，一位來自華盛頓州 Washougal 市的媽媽提前三個月生下了一個只重14盎司（約 397 克）的寶寶。本以為存活的希望不大，但經過一段時間的護理，寶寶竟奇蹟般地活了下來。

在例行檢查中，麥德琳和加布·赫迪亞夫婦原本打算了解即將出生的孩子的性別，卻被告知腹中的男孩被診斷為子宮內生長受限，意味著胎兒並不 會像預期的那樣在子宮內健康生長。

經檢查發現，胎兒異常的小，生長受限非常嚴重，此外還檢查出許多胎盤問題，血液供應不足，且胎兒在子宮內待的時間越長，情況就越危險。麥德琳說道，“我們更像是給了他(胎兒)一個死亡判決。”

為了拯救孩子的生命，去年11月，在胎兒僅27週的時候，醫生在蘭德爾兒童醫院（Legacy Emanuel Randall）給孩子做了接生。孩子出生時，體重僅14盎司(約397公克)，而存活率僅10％。「他是如此脆弱，如此微小，如此依賴所有的設備。」據母親麥德琳描述，當時的孩子僅有巴掌大小。

麥德琳和加布夫婦還有兩個孩子，夫妻輪流一人在醫院照顧早產兒，另一人照顧家中的兩個孩子。

經過與感染和肺炎的搏鬥，事情在新年的那一天有了轉機。麥德琳說，類固醇注射β甲潑尼龍挽救了孩子的生命。母親提到的這種藥物，β甲潑尼龍，在胎兒發育階段，有時會被用來促進肺部發育，特別是在早產兒的情況下，有助於預防和減輕呼吸窘迫症候群（呼吸困難）等呼吸系統問題。

如今，嬰兒仍然需要依靠呼吸輔助設備，而且在他的前兩年裡，需要特別小心細菌感染。儘管如此，醫生們對孩子的未來充滿信心，認為他有望過著充實而健康的生活。他的家人也希望能盡快帶他回家。