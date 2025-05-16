波特蘭拓荒者職業籃球隊宣布出售

（本報綜述）波特蘭職業籃球隊拓荒者隊（Portland Trail Blazers）本週宣布將啟動出售程序，消息一出，立刻成為地方與體育界熱議焦點。這支球隊是波特蘭唯一的美國職業籃球聯盟（NBA）隊伍，長年深受當地民眾支持。如今轉手在即，引發外界對其未來動向的關心，尤其是球隊是否會繼續留在波特蘭。

拓荒者隊成立於1970年，是NBA的老牌球隊之一，也是波特蘭地區最具代表性的職業體育隊伍。球隊在1990年代與2000年代初曾多次打入季後賽，並於1977年奪得NBA總冠軍，是城市重要的文化象徵。

拓荒者目前由已故微軟共同創辦人保羅·艾倫家族管理。艾倫於1988年買下球隊，並在2018年過世。他生前立下遺願，要求日後出售旗下所有體育資產，將所得用於慈善基金。自他過世後，球隊一直由其妹妹喬蒂·艾倫負責。

過去幾年，來自俄勒岡的商界大佬──耐克創辦人菲爾·奈特曾多次提出收購，開價達20億美元以上，但始終未能成功。隨著球隊正式對外出售，市場預期成交金額可能達30至40億美元。

這項消息讓許多支持者感到樂觀，期盼未來能有更具資源與遠見的新老闆帶領球隊重回高峰。不過，也有人擔憂球隊主場Moda中心設施老舊，新東主是否會考慮將球隊搬離波特蘭，引發地方社區的不安。

對此，長期關注體育與地方發展的聯邦參議員羅恩·懷登特別發表聲明表示：「對我們波特蘭人來說，拓荒者不是一支普通球隊，而是城市精神的一部分。我支持出售程序能順利進行，但前提是球隊要繼續留在我們的城市。」

目前球隊已聘請金融與法律顧問公司協助出售流程，預計整個過程將持續至下一個賽季。