波特蘭房屋局花2.5萬元公款飛夏威夷「開會」

（本報綜述）負責管理波特蘭可負擔住房的機構Home Forward，近日被曝在過去4年間動用超過2.5萬美元公款，派多名官員前往夏威夷參加會議，引發外界對公共資金使用的關注。

根據公開紀錄，該機構自2022年起，每年10月均派員參加「夏威夷專屬保險委員會論壇」。僅2024年，首席執行官艾佛里·馬修斯單次出行費用即高達7269美元，遠高於其他員工。

資料顯示，不同年份參與人員及花費不一。2022年，財務長與風險管理主管共花費3876美元；2023年兩名員工在夏威夷大島一五星級酒店參會，支出達4666美元；2025年則再有兩名官員出行，花費約6918美元。

報導指出，部分會議舉辦地點為高檔度假酒店，有的還有面向海灣的超大型泳池及高爾夫球場，引發外界質疑相關出差是否過於奢華。

當局方面回應稱，機構於2021年成立自保險公司，此類會議有助於掌握行業趨勢，以應對近年來保險責任與成本壓力上升的問題。

不過，類似情況並非個案。報導提及，華盛頓縣污水處理局過去亦曾花費至少16.5萬美元派員赴夏威夷參加同類會議，甚至包括頭等艙機票及高端住宿，最終在輿論壓力下調整相關政策。

目前Home Forward尚未說明未來是否繼續安排相關出差行程，也未對部分高額開支作出詳細解釋。