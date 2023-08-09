波特蘭房地產市場七月降溫  樓盤、銷售、價格均下降

（本報綜述）根據區域樓盤名單服務機構（RMLS）的最新報告，7月份波特蘭都會區的房地產市場幾乎所有指標都出現降溫，新樓盤、待售中、成交量和價格均較2022年7月有所下降。

RMLS沒有對市場情況發表評論，但波特蘭的房地產市場反映了全國的趨勢，即較高的貸款利率使賣家不太願意賣屋和搬屋，因此令到房屋供應量也漸少。

一個有說服力的數字顯示：儘管波特蘭市目前所面對的社會問題廣為人知，但7月份的房屋庫存仍為2.4個月，而根據聖路易斯聯邦儲備銀行的數據，6月份（最新月份）全國的庫存為7.4個月。

Realtor.com首席經濟學家丹妮爾·黑爾週五表示：“2023年房屋銷售將如預期的，將會是十多年來最低的一年，房產市場也沒有疲軟，而出售房屋的數字創下新低。” Realtor.com表示，截至7月29日當週，新掛牌的房屋數量下降了17%，這已是第56週出現下降的情況。

RMLS表示，在波特蘭都會區，7月份新掛牌房屋數量從2022年7月的3,763套下降至2,899套，下降了23%。RMLS表示，待售量較去年同期下降12.3%，成交量下降19.3%。

價格下跌幅度要小得多，這是供應緊張的另一個指標。RMLS表示，7月份波特蘭都市區的中位售價僅比一年前的566,000美元下降2.8%，至549,990美元。

目前，利率仍在上漲。根據聖路易斯聯儲的數據，8月3日，30年期固定抵押貸款利率為6.9%，高於一年前的5%，2021年8月則略低於3%。